Pietro Fittipaldi pode comemorar o seu desempenho na classificação para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, disputada neste sábado (12). O brasileiro terminou à frente da Williams de Nicholas Latifi e a cerca de três décimos atrás do seu companheiro de equipe, Kevin Magnussen, que pilotou o carro da Haas ao longo de toda a temporada.

Diminuir a diferença para o dinamarquês era um dos objetivos de Pietro, que disputará apenas a segunda corrida na carreira. No GP de Sakhir, ele terminou a cerca de sete décimos de Magnussen, em uma pista mais curta, onde as diferenças costumam ser menores. No longo traçado de Abu Dhabi, reduzir para três é animador para o brasileiro.

“Fizemos algumas mudanças depois do TL3, os engenheiros realmente fizeram um ótimo trabalho. Eu me senti confiante com o carro na qualificação. Estávamos a cerca de um décimo de Kevin (Magnussen) na minha primeira volta, mas sabíamos que poderíamos dar alguns passos à frente", disse Pietro.

No entanto, um "golpe de azar" prejudicou as intenções do piloto de melhorar ainda mais sua volta, quando foi sorteado para checar o peso do carro.

"Infelizmente, estávamos tentando fazer três voltas no Q1 e quando entrei no box depois da minha primeira volta, fui chamado à balança da FIA. Perdemos muito tempo lá e estávamos apenas tentando recuperar o atraso. A segunda volta foi um pouco complicada - apressada. Eu tive tráfego no último setor na minha última volta, e Latifi rodou na saída da última curva à minha frente."

"Então, basicamente, minha terceira volta não foi adequada, mas no fim eu ainda estava muito competitivo em comparação com Kevin - como disse na semana passada, ele é uma grande referência para mim. Estou muito feliz com o passo à frente que demos hoje. ”

O chefe de equipe da Haas, Gunther Steiner, não ficou satisfeito com mais uma eliminação da equipe no Q1, mas elogiou a evolução de Pietro.

"Nenhuma surpresa real novamente na qualificação de hoje. Claramente, não estamos felizes de estar onde estamos, não é algo com que possamos estar confortáveis ​​como uma equipe - e não estamos. Concentrando-se nos aspectos positivos da sessão, Pietro parecia confiante no carro na Q1 e estava próximo a Kevin no final da sua primeira corrida."

O brasileiro se classificou em 19º, mas larga da 17ª posição, pois Sergio Pérez e Magnussen receberam punições por trocas de peças do carro e começam, ambos, da última fila.

