VÍDEO: Aston Martin dá boas vindas a Alonso na F1

"Ano Novo, vida nova", diz o ditado. E para Fernando Alonso, 2023 mostra que isso é mais real do que nunca. Assim que o ano começou, o bicampeão foi oficialmente apresentado como o novo piloto da Aston Martin na Fórmula 1, após uma passagem de dois anos pela Alpine.

Após ter que esperar pelo fim do contrato com a Alpine, no último dia 31 de dezembro, a Aston Martin não perdeu tempo em colocar Alonso com as cores da equipe de Silverstone.

"Bem-vindo Alonso. 2023 começa aqui", disse a publicação, que rapidamente viralizou nas redes sociais. No vídeo, o bicampeão abre uma bolsa com o número 14 e já vê seu nome impresso em um boné da Aston Martin. Ele veste o boné e finaliza falando: "Eu sou Fernando Alonso".

Devido ao seu contrato vigente com a Alpine, Alonso fez uma estreia discreta pela Aston Martin nos testes de Abu Dhabi, correndo com um macacão e carro com pinturas neutras, evitando problemas com os patrocinadores de ambas as equipes.

Em suas redes sociais, Alonso publicou o vídeo da Aston Martin, desejando "um ano muito feliz a todos" e acrescentando as suas iniciais e da equipe junto de um coração verde: "AM FA".

A Mercedes foi outra equipe a se manifestar nesse primeiro de janeiro, publicando nas redes um vídeo de Lewis Hamilton falando: "A Fórmula 1 2023 começa aqui".

