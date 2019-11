Fórmula 1: Red Bull avalia que está criando 'impulso' para 2020

A Red Bull acredita que está criando um ‘impulso’ para uma temporada melhor na Fórmula 1 em 2020. O otimismo vem mesmo após uma queda no rendimento da equipe austríaca, que conquistou vitórias com Max Verstappen nos GPs de Áustria e Alemanha em 2019.

A escuderia baseada na cidade britânica de Milton Keynes obteve as duas vitórias na primeira metade da temporada, quando se mostrou uma concorrente seus rivais. Depois, porém, o ritmo do time de energéticos não vem sendo tão forte.

Embora nunca se esperasse que a equipe lutasse pela vitória na Bélgica e na Itália, seu fracasso em estabelecer bom ritmo em Singapura foi mais uma surpresa, já que Verstappen foi facilmente batido pelos dois carros da Ferrari.

Desde então, a RBR ficou de fora dos pódios nos GPs de Rússia e Japão, onde as esperanças de Verstappen foram por água abaixo por conta de um acidente envolvendo o holandês e o rival Charles Leclerc, monegasco da Ferrari.

De todo modo, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, crê que os resultados ao longo do segundo semestre deste ano não contam a verdadeira história do progresso de sua equipe na categoria máxima do automobilismo mundial.

Um dos motivos é o fato de que a etapa de Singapura ficou abaixo das expectativas porque a equipe seguiu o caminho errado na configuração do RB15. "Para mim, o evento excêntrico foi Singapura", disse o britânico ao Motorsport.com.

"Não extraímos tanto do potencial do carro e acho que entendemos isso depois do evento. A Rússia estava em pé de igualdade com a nossa expectativa e acho que o que aconteceu desde então é que vimos a Ferrari dar um passo à frente também”.

"Mas, esperançosamente, para as demais corridas, poderemos voltar a uma situação competitiva - e vimos que estamos muito mais próximos do que há 12 meses", ponderou, mencionando as rivais Mercedes e Ferrari.

Introdução dos motores Honda

O pensamento de Horner vai ao encontro do planejamento de longo prazo do grupo austríaco, tendo em vista que a temporada 2019 marca o primeiro ano da Red Bull com o fornecimento de unidades de potência por parte da Honda, após anos de parceria com a Renault.

A RBR sempre encarou esta temporada como um período de transição para um maior sucesso em 2020. E embora a campanha tenha sofrido altos e baixos, Horner sente que a equipe está em um bom patamar, pois se concentra em dar o próximo passo.

"Acho que o que a Honda fez para melhorar cada um dos motores que foram introduzidos é positivo. Também acho que o chassi certamente teve um impacto maior do que o de alguns de nossos concorrentes”.

“Trabalhamos o nosso caminho através disso, então parece que estamos criando um bom momento no último estágio de desenvolvimento deste carro com vistas à próxima temporada da F1 em 2020”, completou Horner.

Com foco na Red Bull, veja todas as atualizações que as equipes levaram ao Japão:

