Fórmula 1: Verstappen renova contrato com a Red Bull até 2023

Max Verstappen estendeu seu contrato de Fórmula 1 com a Red Bull até o final da temporada de 2023, anunciou a equipe.

O holandês, que se tornou parte do programa júnior da Red Bull em 2014 e fez sua estreia com a Toro Rosso no ano seguinte, foi promovido à principal equipe de F1 da gigante de bebidas energéticas durante a temporada de 2016.

Ele venceu oito GPs desde então e conquistou o terceiro lugar na classificação do campeonato de pilotos de 2019, alcançado após a troca da Red Bull por motores Honda. Antes, eram unidades da Renault.

"Estou muito feliz por ter ampliado minha parceria com a equipe", afirmou Verstappen. "A Red Bull acreditou em mim e me deu a oportunidade de começar na Fórmula 1, pela qual sempre fui muito grato”.

"Ao longo dos anos, eu me aproximei cada vez mais da equipe e, além da paixão de todos e do desempenho na pista, também é realmente agradável trabalhar com um grupo tão grande de pessoas". Relembre as vitórias de Verstappen na F1:

Galeria Lista GP da Espanha de 2016 1 / 40 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A corrida foi a primeira de Verstappen na Red Bull. O holandês substituiu Daniil Kvyat, rebaixado para a Toro Rosso. GP da Espanha de 2016 2 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Na largada, Rosberg ultrapassou o pole Hamilton, que tentou retomar a liderança na sequência. O britânico, porém, errou o bote e tirou as duas Mercedes da prova. GP da Espanha de 2016 3 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O caminho ficou aberto para a vitória de Verstappen, que soube administrar bem a vantagem à frente. GP da Espanha de 2016 4 / 40 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Com o triunfo, o holandês se tornou o mais jovem vencedor da história da Fórmula 1. GP da Espanha de 2016 5 / 40 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Raikkonen e Vettel completaram o pódio da agitada etapa espanhola. GP da Malásia de 2017 6 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen herdou a posição de largada de Raikkonen, que teve problemas com sua Ferrari, atrás do pole Hamilton. GP da Malásia de 2017 7 / 40 Foto de: Red Bull Content Pool Com ritmo melhor que o da Mercedes, o holandês superou Hamilton e venceu em Sepang. GP da Malásia de 2017 8 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo completou o pódio na segunda vitória de Verstappen pela Red Bull. GP da Malásia de 2017 9 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen vibra com o triunfo na Malásia. GP da Malásia de 2017 10 / 40 Foto de: Red Bull Content Pool O holandês já se colocava como rival de Ricciardo dentro da Red Bull, dando pontapé à tensão com o australiano. GP do México de 2017 11 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Verstappen largou em segundo, atrás do pole Vettel, que tentava sobrevida na briga pelo título com Hamilton. GP do México de 2017 12 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Verstappen ultrapassou o tetracampeão no início da prova e despontou na liderança. GP do México de 2017 13 / 40 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images O holandês chegou a ultrapassar Hamilton como retardatário antes de vencer no Hermanos Rodríguez. GP do México de 2017 14 / 40 Dominante vitória de Verstappen no circuito mexicano, no qual ele voltaria a vencer no ano seguinte. GP do México de 2017 15 / 40 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Bottas chegou em segundo, à frente do conterrâneo ferrarista Raikkonen. GP da Áustria de 2018 16 / 40 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Na corrida do ano passado em Spielberg, Verstappen largou em quarto. GP da Áustria de 2018 17 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Logo no começo da prova, o holandês ascendeu uma posição, superando Raikkonen. GP da Áustria de 2018 18 / 40 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images No fim das contas, as duas Mercedes abandonaram e Verstappen triunfou. Nesta foto, ele conversa com o pai Jos no Red Bull Ring. GP da Áustria de 2018 19 / 40 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Mais uma grande vitória de Verstappen, que já vivia forte tensão com o ex-companheiro Ricciardo. GP da Áustria de 2018 20 / 40 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Raikkonen chegou em segundo, à frente do companheiro Vettel. GP do México de 2018 21 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Em sua segunda vitória no México, Verstappen largou em segundo, atrás de Ricciardo. GP do México de 2018 22 / 40 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images O holandês despachou o então companheiro no começo da prova e despontou na liderança após sofrer ataque de Hamilton. GP do México de 2018 23 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Verstappen conseguiu abrir distância para o britânico e rumou para mais uma dominante vitória. GP do México de 2018 24 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vettel chegou em segundo e Raikkonen completou mais um pódio em sua extensa carreira. GP do México de 2018 25 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Festa com champanhe para Verstappen, consolidado como primeiro piloto da Red Bull. GP da Áustria de 2019 26 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images As coisas começaram ruins para Verstappen, que caiu de segundo para sétimo após péssima largada. No entanto, ele se recuperou e brilhou com várias ultrapassagens. A foto acima antecede o bote do holandês sobre Vettel a 20 voltas do fim da prova em Spielberg. GP da Áustria de 2019 27 / 40 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Logo após, Verstappen não tomou conhecimento de Bottas e assumiu a segunda posição. GP da Áustria de 2019 28 / 40 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A 3 voltas do fim, o holandês foi com tudo para cima de Leclerc. Com direito a toque entre os pilotos, Verstappen conseguiu ultrapassar para vencer no Red Bull Ring. GP da Áustria de 2019 29 / 40 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images A manobra foi mais um motivo de delírio para a torcida da Red Bull na casa da equipe. Os trajes laranjas comprovam a idolatria ao holandês. GP da Áustria de 2019 30 / 40 Foto de: Honda O pódio mostra Leclerc contrariado. O monegasco não concordou com a manobra do vencedor. Após três horas de reuniões, os comissários decidiram que o 'lance' foi normal e confirmaram a vitória do holandês. GP da Alemanha de 2019 31 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Verstappen teve uma largada ruim e caiu para a quarta posição após se classificar em segundo para a prova de Hockenheim. Mas logo nas primeiras voltas o holandês conseguiu ultrapassar Kimi Raikkonen e assumir o terceiro posto. GP da Alemanha de 2019 32 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Na sequência, o piloto da Red Bull passou a perseguir a dupla da Mercedes. No entanto, o vem e vai da chuva acabou bagunçando o grid e o holandês chegou a ficar mais para trás após as trocas de pneus. GP da Alemanha de 2019 33 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mas uma série de incidentes com os rivais, aliado às boas decisões da Red Bull na escolha dos pneus para cada momento da 'corrida maluca' e a constante entrada do safety car, permitiram que Verstappen assumisse a ponta, enquanto os adversários colecionavam erros. GP da Alemanha de 2019 34 / 40 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Após assumir a liderança, o holandês foi preciso em sua pilotagem. Sem cometer erros e ainda anotando a melhor volta da corrida, Verstappen precisou apenas manter o controle da distância sobre os rivais para garantir a segunda vitória em 2019. GP da Alemanha de 2019 35 / 40 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Foi a sétima vitória do "Mad Max" e a 61ª da Red Bull. E mais uma vez, o jovem holandês superou os rivais em uma prova cheia de emoção. De quebra, a Honda faturou a segunda vitória como fornecedora de motores desde o retorno à categoria. GP do Brasil de 2019 36 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O holandês largou na ponta após se afirmar no classificatório e não deu chances para Hamilton. GP do Brasil de 2019 37 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A batalha passou para a estratégia, mas Max fez valer seu talento e repassou Hamilton após perder a posição nos boxes. GP do Brasil de 2019 38 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images No fim das contas, novo pit stop demoveu Hamilton para quarto, mas o britânico bateu em Albon, tirando o companheiro de Verstappen do pódio. Melhor para Pierre Gasly, que chegou atrás de seu ex-parceiro. GP do Brasil de 2019 39 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Festa da Red Bull e da Toro Rosso no pódio. Hamilton ainda tomaria punição pela batida e caiu para sétimo, saindo do top-3. GP do Brasil de 2019 40 / 40 Foto de: LAT Images O pódio foi completado por Carlos Sainz, da McLaren. O espanhol foi o primeiro companheiro de Verstappen na F1, ainda na Toro Rosso.

"A Honda entrando em cena e o progresso que fizemos nos últimos 12 meses me dá ainda mais motivação e a crença de que podemos vencer. Eu respeito a maneira como a Red Bull e a Honda trabalham juntas e de todos os lados, fazendo o que podem para ter sucesso”.

"Quero vencer com a Red Bull e nosso objetivo é, obviamente, lutar por um campeonato mundial juntos".

Verstappen ainda não brigou por título com a Red Bull, e já havia indicado anteriormente que queria ver a equipe iniciar fortemente o ano de 2020 para que ele comprometesse seu futuro a longo prazo.

“É uma notícia fantástica para a equipe ter estendido nosso acordo com Max até a temporada de 2023", disse Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull.

"Max provou que é um trunfo para a equipe, ele realmente acredita na parceria que estabelecemos com o nosso fornecedor de motores Honda, e estamos muito satisfeitos por ter ampliado nosso relacionamento com ele ".

Verstappen será parceiro de Alexander Albon na formação de pilotos da equipe em 2020.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

GALERIA: Todos os carros e pilotos de Red Bull e Toro Rosso na F1

Galeria Lista 2005 - Red Bull, David Coulthard 1 / 50 Foto de: Red Bull Racing 2005 - Red Bull, Christian Klien 2 / 50 Foto de: XPB Images 2005 - Red Bull, Vitantonio Liuzzi 3 / 50 Foto de: Red Bull Racing 2006 - Toro Rosso, Scott Speed 4 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 5 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Red Bull, Robert Doornbos, Christian Klien e David Coulthard 6 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 7 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Scott Speed 8 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 9 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007 - Red Bull, Mark Webber 10 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Red Bull, David Coulthard 11 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 12 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 13 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, David Coulthard 14 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, Mark Webber 15 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2009 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 16 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 17 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 18 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Mark Webber 19 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Sebastian Vettel 20 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 21 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 22 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Mark Webber 23 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Sebastian Vettel 24 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2011 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari e Sebastien Buemi 25 / 50 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Mark Webber 26 / 50 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Sebastian Vettel 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2012 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 28 / 50 Foto de: XPB Images 2012 - Red Bull, Mark Webber 29 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2012 - Red Bull, Sebastian Vettel 30 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 31 / 50 Foto de: XPB Images 2013 - Red Bull, Mark Webber e Sebastian Vettel 32 / 50 Foto de: XPB Images 2014 - Toro Rosso, Jean-Eric Vergne, e Daniil Kvyat, 33 / 50 Foto de: XPB Images 2014 - Red Bull, Sebastian Vettel 34 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014 - Red Bull, Daniel Ricciardo 35 / 50 Foto de: LAT Images 2015 - Toro Rosso, Max Verstappen,e Carlos Sainz Jr. 36 / 50 Foto de: XPB Images 2015 - Red Bull, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 37 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. 38 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Red Bull / Toro Rosso, Daniil Kvyat 39 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2016 - Red Bull, Daniel Ricciardo 40 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso / Red Bull, Max Verstappen 41 / 50 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr., e Daniil Kvyat, Scuderia 42 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Brendon Hartley e Pierre Gasly 43 / 50 Foto de: Scuderia Toro Rosso 2017 - Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 44 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2018 - Toro Rosso, Pierre Gasly e Brendon Hartley 45 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2018 - Daniel Ricciardo e Max Verstappen 46 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso / Red Bull, Alexander Albon 47 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso, Daniil Kvyat 48 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull / Toro Rosso, Pierre Gasly 49 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull, Max Verstappen 50 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.

Podcast #023 - Retrospectiva de 2019 tem Verstappen como destaque

Quem foi o melhor na F1? Qual foi o grande fiasco do ano? Qual a melhor ultrapassagem? Essas e outras perguntas serão respondidas no melhor podcast sobre automobilismo do país, confira:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: