A FIA e os proprietários da F1, a Liberty Media, concordaram com as equipes um novo pacote de regras para o próximo ano, que visa diminuir as diferenças do grid e tornar as corridas mais emocionantes.

Mas, apesar das mudanças motivadas para ajudar times menores, como a Racing Point, o chefe da escuderia, Otmar Szafnauer, está preocupado com o fato de 'emburrecer' as regras podem ter algumas consequências não intencionais.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com sobre se ele gostou ou não dos planos para 2021, Szafnauer disse: "Eu deveria ter gostado. Mas meu medo é que estamos enganando o esporte para uma falácia de que qualquer um possa vencer em um domingo.”

"Se formos seis segundos mais devagar por volta, não será mais a Fórmula 1. E antes que você perceba, teremos que desacelerar a F2.”

"Na F2, US$ 2 milhões comprarão um assento, mas se não tomarmos cuidado em 2021, os carros F2 nos quais você gastar US$ 2 milhões serão mais rápidos do que nós com os US$ 200 milhões. Há algo errado nisso."

No final da temporada de F1 em Abu Dhabi, o tempo de Lewis Hamilton na pole position de 1min34s779 estava 15 segundos à frente do tempo da pole de Sérgio Sette Câmara na F2 de 1min49s751. O carro de F1 mais lento foi o de Robert Kubica, cuja Williams fez um tempo de volta de 1min39s236.

A diferença entre F1 e F2 foi menor em outros locais, com apenas 10 segundos de diferença. Em Mônaco, o tempo de Kubica estava apenas sete segundos à frente do carro mais rápido da F2.

Szafnauer diz que prefere que a F1 seja mais rigorosa com o limite de orçamento, mas depois abra as regras de design para garantir que as equipes possam buscar o melhor desempenho.

"Pessoalmente, eu diria um orçamento menor", disse ele. "Mas, embaixo desse capital orçamentário, latitude para desenvolver o carro como temos hoje. Portanto, se você tem um carro econômico, o cara mais esperto vence."

"Se você tem um design de chassi exclusivo, você se torna a IndyCar e, se outro vencer, será porque você pode ter um piloto melhor, uma equipe de engenharia ou qualquer outra coisa melhor. E não é isso que queremos. Existem outras categorias no mundo que já são assim e como elas estão?".

Christian Horner, chefe da Red Bull, argumentou que a F1 deveria ter introduzido o limite de orçamento antes das novas regras, para evitar que 2020 se transforme em uma guerra de gastos.

Questionado se concordava com essa visão, Szafnauer disse sobre o custo máximo: "Tarde demais, talvez, definitivamente alto demais.”

"Eu concordo com a opinião de Horner, que deveríamos ter o limite de orçamento antes que as regulamentações mudassem, para que não haja um ano de gastos altos, que é no próximo ano. Eu teria escalado um pouco diferente: primeiro limite de orçamento e depois as novas regras.”

