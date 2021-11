Foi uma corrida no Brasil especial para Lewis Hamilton. Após escalar o pelotão e vencer uma dura batalha contra o rival Max Verstappen, o heptacampeão conquistou o GP de São Paulo neste domingo.

Enquanto comemorava a vitória após a bandeirada, Hamilton pegou uma bandeira do Brasil com os fiscais de pista e repetiu um dos gestos imortalizados pelo seu ídolo Ayrton Senna: percorrer a pista ainda no cockpit segurando a bandeira brasileira.

A situação rendeu uma multa de 5 mil euros ao piloto, por ter soltado os cintos de segurança na volta de retorno ao pitlane. Os comissários colocaram Hamilton sob investigação por violar a regra do Código Desportivo Internacional sobre os cintos de segurança, levando o heptacampeão a uma audiência pós-corrida, mas a penalização ficou "apenas" na multa.

Depois, ainda subiu sobre a mureta quando chegou no pitlane e ergueu a bandeira brasileira para os torcedores que lotaram as arquibancadas no autódromo de Interlagos - que teve recorde de público neste ano.

Por fim, levou a bandeira ao pódio e ficou abraçado a ela enquanto comemorou a sua 101ª vitória na carreira da Fórmula 1. A equipe também levou um engenheiro brasileiro, Leonardo Donisete da Silva, que está na equipe alemã desde 2017 e foi o responsável por receber o troféu de equipe vencedora em casa.

Veja algumas imagens da comemoração:

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates in Parc Ferme with a Brazilian flag Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, receives his trophy from Governor of Sao Paulo Joao Doria Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, pours Champagne over Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, the Mercedes trophy delegate and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, celebrate on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

