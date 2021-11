Os protagonistas do campeonato mundial de Fórmula 1 lutavam pela liderança da corrida em Interlagos na volta 48, quando Lewis Hamilton tentou passar Max Verstappen por fora na curva 4. No entanto, o líder do campeonato freou bem na linha interna, saindo da pista na saída com o piloto inglês.

O incidente foi notado pelo diretor de corrida da F1, Michael Masi, e os comissários, mas foi decidido que nenhuma investigação formal era necessária.

Enquanto o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a decisão de não punir Verstappen por tirar Hamilton da pista era "risível", o chefe da Red Bull, Christian Horner, vê as coisas de forma completamente diferente.

“São dois caras correndo muito e Lewis deu uma volta por fora. Max foi mais fundo e os dois se afastaram, então seria muito injusto penalizá-lo. Se fosse o contrário, eu teria deixado meu diretor esportivo reclamar disso, mas não teria esperado nenhum retorno [dos comissários].”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Enquanto muitos sugeriram que Verstappen merecia uma penalidade por suas ações, Horner disse que sem qualquer contato não houve violação das regras.

“Penalidade pelo quê?”, perguntou o dirigente. “Não há vantagem conquistada e nenhum contato foi feito. Eu acho que é difícil competir entre os dois. Acho que na verdade os comissários tomaram a decisão certa sobre isso. Já falamos sobre isso muitas e muitas vezes sobre a mentalidade de deixá-los correr, e acho que eles tomaram a decisão certa hoje.”

A F1 testemunhou uma série de incidentes polêmicos este ano, de pilotos sendo punidos por forçar os rivais, em meio a alegações de que há falta de consistência da FIA. Horner acha que é inevitável, porém, quando um campeonato mundial está em jogo, que uma disputa tão intensa aconteça.

“Com Max, ele vai correr muito, e Lewis é exatamente o mesmo”, acrescentou. “São dois caras lutando por um campeonato mundial, então vai ser uma corrida difícil. Mas acho que foi justo e não houve contato e eles recomeçaram algumas voltas depois.”

