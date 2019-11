A conquista do hexacampeonato de Lewis Hamilton na Fórmula 1 deixa o britânico da Mercedes a um título do alemão Michael Schumacher. Agora, os dois são os únicos pilotos com seis ou mais campeonatos na principal categoria do automobilismo mundial.

A cada GP, Hamilton se aproxima cada vez mais de igualar e até mesmo superar as marcas do heptacampeão, que só fica atrás do britânico no número de pole positions: o placar é de 87 a 68 contra o alemão.

Em todos os outros quesitos, Schumacher ainda está à frente de Hamilton, com 91 vitórias para o germânico contra 83 do recém-coroado hexacampeão. Em número de GPs, são 306 largadas de Schumi contra 248 de Hamilton, com 155 pódios do alemão, cinco a mais que o piloto da Mercedes.

Porém, se desconsideramos o ano do sétimo campeonato de Schumacher, o alemão fica em desvantagem na comparação com Hamilton, que tem números melhores na 'disputa entre os hexas'. É o que o Motorsport.com te mostra na galeria abaixo, revisitando as estatísticas de cada um até as temporadas em que venceram seus sextos títulos na F1. Confira:

Galeria Lista Em 2003, ano do hexa, Schumacher alcançou a marca de 70 vitórias, com o triunfo no GP dos Estados Unidos 1 / 8 Foto de: Ferrari Media Center A vitória do GP do México foi a 83ª de Lewis Hamilton 2 / 8 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A vitória em Indianápolis, no ano da conquista do hexa, foi o pódio de número 122 de Schumacher 3 / 8 Foto de: Ercole Colombo O segundo lugar em Austin foi o 150º de Hamilton 4 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A pole do GP da Itália de 2003 foi a 55ª de Schumacher na Fórmula 1 5 / 8 Foto de: Ercole Colombo A pole do GP da Alemanha foi a 87ª e, até agora, última de Hamilton na F1 6 / 8 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images No ano do hexa, Schumacher chegou a 193 largadas na Fórmula 1 7 / 8 Foto de: Brousseau Photo No GP dos Estados Unidos Hamilton fez sua largada de número 248 na F1, marca que deverá crescer no GP do Brasil 8 / 8 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

NA DISPUTA ABSOLUTA, HAMILTON "COLOU" EM SCHUMI

Com o hexa, Hamilton 'ainda está' a um título da marca de Schumacher. Mas o piloto britânico da Mercedes já soma 83 triunfos na F1, contra 91 do alemão. A cada glória de Hamilton, o que parecia impossível ganha corpo: a superação do recorde de vitórias de Schumacher, que subiu no alto do pódio 91 vezes para se tornar o maior vencedor da história da categoria máxima do automobilismo mundial. Veja quem 'destronou' quem ao longo dos anos: