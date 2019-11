F1: Kvyat diz que punição nos EUA "foi estúpida e inaceitável”

Na última volta do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, Daniil Kvyat atacou Sergio Pérez, acabou batendo no carro do piloto da Racing Point e quase o tirou da corrida.

Apesar do contato, Pérez voltou para a pista, se colocou lado a lado com Kvyat, mas o russo conseguiu segurar a posição na curva seguinte para garantir o décimo posto. Entretanto, ele acabou recebendo uma punição de cinco segundos e caiu para 12º.

Ao saber da punição, o piloto da Toro Rosso disse ao Ziggo Sport: "Isso é besteira. Isso é inacreditável. Eu não sei, não tenho palavras. É tão estúpido."

"Eu apenas me coloquei por dentro e ele fechou a porta, é normal. E então nos tocamos e eu o ultrapassei por fora”, completou. "O [veredicto] é inaceitável".

A penalidade foi a segunda seguida de Kvyat. No GP do México, o russo foi punido por colidir com a Renault do alemão Nico Hulkenberg na última volta da corrida.

"Acho que Kvyat exagerou demais na pista sob a bandeira amarela e não reduziu. Ele me atacou imediatamente depois da bandeira amarela e, na curva 15, ele simplesmente bateu em mim", disse Pérez.

A decisão da penalidade deixou a equipe Racing Point de Pérez a um ponto da Toro Rosso na luta pelo sexto lugar no campeonato de construtores.

Veja como ficou o resultado do GP dos Estados Unidos após punição a Kvyat:

Galeria Lista 1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15 5 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7º: Lando Norris, McLaren 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º: Sergio Perez, Racing Point RP19 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13º: Lance Stroll, Racing Point RP19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio) 18 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico) 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão) 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

