A próxima segunda-feira (21) será um dia especial para o automobilismo brasileiro. Nesta data, mas há 40 anos, Ayrton Senna vencia sua primeira corrida na Fórmula 1. O brasileiro triunfaria por mais 40 vezes na principal categoria do automobilismo mundial, além de três títulos.

Para celebrar a data, Galvão Bueno receberá em seu programa na Band, Galvão e Amigos, o comentarista e maior parceiro nas coberturas da F1 na Globo, Reginaldo Leme. A atração será exibida às 22h30, horário de Brasília.

Senna venceu pela primeira vez na F1 no GP de Portugal de 1985, no Estoril, enfrentando chuva forte, um de seus pontos fortes durante sua passagem pela categoria. Ele pilotava a icônica Lotus preta, em sua segunda temporada. O triunfo foi o único do Brasil em Portugal e naquele mesmo ano Senna ainda venceria o GP da Bélgica, em Spa.

