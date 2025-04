Para fechar a terceira corrida da rodada tripla, poucas equipes trouxeram atualizações para seus carros. Na verdade, a grande maioria está focada em adaptar seus monopostos para as especificações e exigências do circuito de Fórmula 1 de Jeddah, em especial questões aerodinâmicas para reduzir a resistência e aumentar a velocidade.

A McLaren, Red Bull e a Ferrari são as únicas que trouxeram modificações que se destacaram e novos recursos para seus carros.

Para melhorar o MCL39, a McLaren redesenhou o difusor para extrair mais desempenho da parte traseira do carro, combinando com uma nova série de aletas (winglets) montadas nos dutos de freio traseiros para aumentar a eficiência aerodinâmica — ou seja, manter a força aerodinâmica (downforce) com menor arrasto.

Essas atualizações devem dar mais confiança aos pilotos ao enfrentarem as curvas de alta velocidade do circuito de Jeddah.

A Ferrari adotou uma abordagem um pouco diferente para reduzir o arrasto ao redor do circuito e, assim, melhorar seu desempenho em velocidade final, introduzindo uma asa traseira e uma asa de sustentação inferior (beam wing) com menos carga aerodinâmica.

Um flap superior mais curto e uma montagem com menor carga vão reduzir um pouco a força aerodinâmica, mas com o benefício de maior eficiência no traçado. A beam wing é de uma configuração com elemento único para reforçar esse efeito.

A Red Bull também buscou ganhos com uma asa traseira de menor carga aerodinâmica, usando uma beam wing com menor corda para reduzir o arrasto nas seções de alta velocidade da pista. Além disso, instalou uma saída de ar maior na parte traseira da cobertura do motor para lidar com as altas temperaturas esperadas na Arábia Saudita.

A Sauber segue em ritmo acelerado com suas evoluções neste início de temporada; além de buscar os ganhos aerodinâmicos com menor arrasto nas asas dianteira e traseira, a equipe revisou a geometria da seção central do assoalho para melhorar o fluxo de ar na região do 'boat-tail', direcionando melhor o ar ao difusor.

A equipe suíça combinou os componentes de menor carga aerodinâmica com um design personalizado das placas laterais (endplates) para melhorar ainda mais a eficiência aerodinâmica.

Mercedes, Alpine e Williams não indicaram nenhuma mudança, enquanto todas as outras equipes estão fazendo modificações aerodinâmicas para se adequar às características da pista, em alguns casos usando configurações de asa já vistas em 2024.

Algumas das equipes poderiam fazer alterações em seus carros no próximo GP, em Miami, daqui a duas semanas, mas, dadas as restrições logísticas, podemos esperar muitos novos desenvolvimentos para o retorno à Europa e o GP da Emilia-Romanha, em Ímola. Na verdade, a Mercedes já anunciou que apresentará seu primeiro pacote de desenvolvimento real para o W16 na Itália.

