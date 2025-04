A Lotus anunciou que celebrará o 40º aniversário da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 em 21 de abril, na corrida em Estoril a bordo do Lotus 97T.

O brasileiro venceu o GP de Portugal de 1985, pouco mais de um ano depois de sua estreia no esporte, em uma corrida disputada em condições muito úmidas, na qual brilhou ao vencer por uma ampla margem, levando quase todos os seus rivais a uma volta de diferença, marcando o início de sua lenda e a primeira de suas 41 vitórias.

Ele também considerou aquela corrida como uma das melhores de sua carreira, apesar de outra prova na chuva em Donington Park, em 1993, quando estava dirigindo para a McLaren: "De jeito nenhum! Eu tinha controle de tração [em Donington]. Foi uma grande vitória, mas comparada à do Estoril 1985, não foi nada", declarou o tricampeão mundial na época.

Mais tarde, com o Lotus 97T, ele venceu o GP da Bélgica e terminou em quarto lugar no campeonato de pilotos de 1985, além de contribuir para o terceiro lugar da Lotus no campeonato de construtores.

Vencedor Ayrton Senna, Lotus 97T Foto de: Motorsport Images

Como parte das comemorações em torno desse aniversário (e também do 75º aniversário da F1), a Lotus levará o 97T de volta ao Estoril pela primeira vez, palco da corrida de 1985 em Portugal, e o entregará a ninguém menos que o sobrinho do tricampeão, o ex-piloto de F1 Bruno Senna, que correu com a Lotus Renault em 2011, mesmo que a conexão com a equipe Lotus em si não tenha sido direta.

Clive Chapman, filho do fundador da Lotus, Colin Chapman, e atualmente diretor administrativo da Classic Team Lotus, disse: "A chegada de Ayrton foi um momento decisivo para a Lotus. Seu talento, conhecimento técnico e vontade inabalável permitiram que a equipe seguisse em frente. Este aniversário nos permite reviver essa magia e honrar seu legado".

"A demonstração de Bruno Senna no Estoril promete ser um momento histórico e comovente, fechando o ciclo e consolidando o impacto duradouro de Senna no automobilismo".

Bruno Senna acrescentou: "Será uma sensação incrível pilotar este carro icônico, que marca o início de uma série de vitórias e conquistas do meu tio".

"Esta celebração reunirá fãs de todo o mundo e mostrará como Ayrton Senna continua sendo um nome poderoso no automobilismo e uma influência positiva na sociedade de muitas maneiras - do impacto educacional à inovação sustentável, e como um movimento que continua a inspirar gerações a perseguir seus sonhos e nunca desistir".

