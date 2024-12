Galvão Bueno estaria negociando retorno à Band, diz jornalista

Galvão Bueno é uma das vozes mais conhecidas no Brasil por sua narração icônica nos esportes. Quem nunca se pegou repetindo os bordões do narrador, não é mesmo? Agora, com a saída da TV Globo já confirmada para o fim do mês, o radialista pode estar negociando um retorno para a Band.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, Letícia Galvão, filha do apresentador e sua empresária, teria se reunido com a alta cúpula do Grupo Bandeirantes para discutir detalhes.

A informação é que as conversas estariam avançando bem e Galvão estaria se aproximando rapidamente de assinar um retorno para a emissora que transmite oficialmente a Fórmula 1 no Brasil.

Não é informado especificamente qual seria o papel do narrador na Band, no entanto, especula-se que possa ser uma volta ao futebol, apesar de existir a possibilidade de retorno ao esporte a motor, uma vez que teremos um brasileiro no grid em 2025, Gabriel Bortoleto.

Procurada pelo Motorsport.com, até o momento da publicação desta matéria, a emissora não se pronunciou sobre o assunto.

Histórico de Galvão na F1

Galvão narrou suas primeiras corridas de F1 pela Rádio Gazeta em 1975, no entanto, dois anos depois assinou com a TV Bandeirantes, após uma rápida passagem pela Rede Record.

Foi na Band que o narrador teve sua estreia na televisão como a voz por trás das corridas de velocidade em 1980, quando a emissora comprou os direitos da F1. Em 1981, ele foi contratado pela TV Globo e, no ano seguinte, retornou ao automobilismo no GP da África do Sul.

Inclusive, o narrador contou, certa vez, que um erro quase lhe custou a posição.

"Estava começando a carreira e terminando no mesmo dia. Estreia na Globo na Fórmula 1, GP da África do Sul de 1982. Naquela época ninguém parava para abastecer e trocar pneus, quem parava para trocar um pneu furado estava fora da corrida", começou, em entrevista ao ge em 2013.

"O Prost, que estava em primeiro lugar, entrou nos boxes trocou um pneu e foi embora... e na minha cabeça nunca mais ele iria se recuperar. Quando ele passou o Carlos Reutemann eu disse: 'Tá tirando volta de atraso'. Estava nada, Prost voltou na mesma volta e estava voltando para a primeira colocação. Narrei vitória de Carlos Reutemann".

"Fomos para o comercial, quando voltamos preparou-se o pódio e apareceu lá Alain Prost como vencedor. Me deu um desespero, vou pedir ajuda para quem? Para o Reginaldo Leme, que já tinha alguma história na televisão. Olhei para o Reginaldo do lado e fiz assim para ele: 'E agora?' Ele olhou para mim e disse: 'Não sei'", se divertiu ao lembrar o momento.

Podium: race winner Alain Prost, Renault, second place Carlos Reutemann, Williams, third place René Foto de: Sutton Images

"Então nesse momento eu falei: 'acabou a minha carreira'. Foram oito horas e meia de volta para o Rio de Janeiro, certo que eu estava demitido".

Porém, a demissão não aconteceu e Galvão se tornou uma das vozes mais marcantes nas vitórias de Ayrton Senna na categoria. O narrador fez seu papel em 35 dos 41 triunfos do brasileiro.

Reginaldo Leme e Galvão Bueno trabalharam juntos por exatas 37 temporadas, entre 1982 e 2019, nesse período, eles tiveram diversos outros companheiros de equipe como Luciano Burti, Rubens Barrichello, Felipe Massa e Felipe Giaffone.

A F1 deixou a TV Globo oficialmente após a temporada de 2020, retornando à Band no ano seguinte, sob o comando de Sérgio Mauricio, com comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson e cobertura in loco de Mariana Becker e Felipe Kieling.

