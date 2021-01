Após a especulação de que a Alfa Romeo poderia trocar um ou mais de seus pilotos, a equipe suíça confirmou no final de outubro que Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi permaneceriam na equipe na temporada de 2021 na Fórmula 1.

Isso significa que 2021 será a terceira temporada consecutiva de Giovinazzi ao lado do campeão de 2007, quem o italiano considera um dos melhores do grid da F1.

“Com Kimi novamente ao meu lado na próxima temporada, acho que ainda posso dar mais um passo. Será muito importante observá-lo porque acho, como já disse muitas vezes, ele ainda é um dos melhores do grid, especialmente no ritmo de corrida e na gestão da corrida. Estou feliz por continuar com ele”, disse ao Motorsport.com.

Giovinazzi, que está se preparando para sua terceira temporada completa de F1 após uma breve participação especial em 2017 pela Sauber, acredita que a presença de Raikkonen na equipe continuará a ajudá-lo a se desenvolver como piloto.

“Mas em 2020 eu ganhei mais experiência e sei o que quero e o que eu gosto mais, especialmente nas diferentes pistas e condições. Foi novamente um bom passo na última temporada, mas acho que em 2021 vou me sentir novamente muito mais confiante”, completou.

“Quando vim para cá [em 2019], tentei focar mais no lado de Kimi, para ver o que ele estava fazendo e por que estava fazendo [isso]. E no final eu sempre o seguia, eu diria.”

O chefe da equipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, disse que ficou satisfeito com o progresso de Giovinazzi durante sua segunda temporada com a equipe e espera que o italiano possa se tornar um líder em 2021.

