Na terça-feira (28), a Ferrari completou o primeiro dia de testes com o SF-23 no Circuito de Barcelona, somando quilometragem à carteira de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. O dia foi importante para fazer ajustes essenciais antes do início da temporada de 2025 da Fórmula 1, mas o trabalho ainda não acabou.

Leclerc foi responsável por iniciar o dia, dando as primeiras voltas pela manhã, enquanto Hamilton assumiu o volante durante a tarde. O clima colaborou com os pilotos, diferente do que aconteceu em Fiorano, que estava chovendo muito.

Agora, nesta quarta-feira (29), os competidores irão trocar os horários e Hamilton dará suas voltas pela manhã, enquanto Leclerc se apresenta durante a tarde.

O foco será a prática de largadas e paradas nos boxes. Os pilotos se limitarão a esses dois dias, durante os quais percorrerão cerca de 900 quilômetros no total.

Para os pilotos regulares, o foco passa a ser o carro 2025. Ele será enviado para a pista pela primeira vez em 19 de fevereiro, na pista de testes de Fiorano, na Itália, um dia após o evento de apresentação em Londres.

Lewis Hamilton em ação durante os testes da Ferrari. Foto de: Ferrari

Já na quinta-feira (30), a Ferrari irá concluir os três dias de testes, mas sem a presença de Hamilton ou Leclerc. Na verdade, os pilotos reservas devem assumir o volante.

Sabe-se que, pelo menos, Antonio Giovinazzi, estará na pista. O ex-piloto de F1 é o reserva da formação de Maranello e cuidará de parte do dia de testes.

O Autoracer.it também espera que um júnior da Ferrari faça sua estreia em um carro de F1. O piloto de Fórmula 2 Dino Beganovic deve percorrer seus primeiros metros reais no SF-23 durante a tarde. O objetivo é que o sueco percorra 300 quilômetros para cumprir os requisitos para ser usado como novato nos treinos livres. Segundo informações, a Ferrari planeja deixar Beganovic completar várias sessões de treinos livres.

Arthur Leclerc - que dirigiu o TL1 em Abu Dhabi - também está na lista da Ferrari. Antonio Fuoco ainda estava vinculado a uma oportunidade nos treinos livres, mas agora parece que isso não será mais possível.

É interessante notar que o novo diretor técnico Loïc Serra não estava presente. O francês era esperado em Barcelona, mas ficou na Itália para dar os últimos retoques na 'arma de combate' de 2025. Não se sabe se ele viajará para a Espanha no final desta semana para dar uma olhada mais de perto na situação do jogo.

Importante ressaltar que a Ferrari seguirá em Barcelona para testes com o SF-24 entre os dias 4 e 5, dando algumas voltas com os pneus Pirelli de 2026.

