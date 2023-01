F1: Ferrari fará testes em Fiorano com Leclerc, Sainz e reservas

Carregar reprodutor de áudio

Enquanto as fábricas se concentram na montagem dos carros para a temporada 2023 da Fórmula 1, a Ferrari decidiu colocar seus pilotos novamente na pista para iniciar os treinamentos. Ainda em janeiro, a Scuderia colocará um SF-21 na pista de Fiorino para sessões de testes com os pilotos titulares, Carlos Sainz e Charles Leclerc, além dos reservas Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman.

Estes testes serão úteis para as próprias equipes rodarem seus sistemas de trabalho, permitindo um primeiro contato para as novas figuras profissionais do cronograma. Mercedes e Aston Martin vão aproveitar os testes da Pirelli em Jerez, enquanto a Ferrari fará três dias de atividades em sua pista particular de Fiorano.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Sainz e Leclerc, os titulares, terão um dia cada a bordo do carro para retomarem o ritmo de corrida após as férias da F1, algo que eles já fizeram com a equipe em anos anteriores.

O teste será realizado com um SF-21 que, conforme exigido pelo regulamento, é o mais recente que pode ser utilizado para este tipo de atividade, que conta ainda com pneus desenvolvidos especificamente para esta finalidade pela Pirelli.

Já o último dia terá um revezamento dos pilotos reservas da Ferrari para 2023: Giovinazzi e Shwartzman terão meio dia cada um à sua disposição. Para ambos é importante visando se familiarizar novamente com o carro da F1, considerando a total falta de oportunidades para guiar o carro de 2023.

Os dois se alternarão durante os fins de semana de corrida como reserva, com cada um ficando responsável por meia temporada com base em seus próprios compromissos de pista. Giovinazzi, por exemplo, será piloto da Ferrari na classe de hipercarros do WEC. Já Shwartzman ainda não tem planos confirmados, mas recentemente fez um teste com a Chip Ganassi na Indy.

