GP da Bélgica de 2024 tem acontecimento inédito na F1; confira

O GP da Bélgica de 2024 foi a primeira vez, em mais de 70 anos de Fórmula 1, que os dez primeiros colocados em um GP foram vencedores em corridas anteriores. Lewis Hamilton ficou em primeiro lugar, enquanto Daniel Ricciardo ficou em décimo lugar após a desclassificação de George Russell.

A corrida foi marcada pela vitória anulada de Russell, devido a desclassificação pelo peso do carro estar abaixo do mínimo obrigatório. Com isso, Hamilton chegou em sua 105ª vitória na F1.

É interessante notar que isso teria acontecido mesmo que Russell tivesse conseguido manter sua vitória, pois ele já havia vencido duas corridas.

E um destaque é de que Hamilton, sozinho, tem 105 vitórias, enquanto os outros nove pilotos atrás dele têm 119 no total. A maioria delas vindo de dois pilotos, Max Verstappen (61) e Fernando Alonso (32), enquanto os outros tiveram apenas um dígito no pódio.

DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!