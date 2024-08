F1: Como ficará a Red Bull após a saída de chefes veteranos?

A Red Bull promoverá alguém de dentro de sua equipe de Fórmula 1 para substituir o diretor esportivo Jonathan Wheatley, que está de saída. Wheatley, de 57 anos, deixará a Red Bull no final da atual campanha, após 18 anos de trabalho na equipe. Ele se tornará o diretor da equipe de F1 da Audi em uma mudança depois de reformular sua própria estrutura de gerenciamento.

A gigante automobilística alemã assumiu o controle da Sauber, sediada na Suíça, com o objetivo de produzir seu próprio carro e motor para a temporada de 2026, mas teve dificuldades para fazer progressos significativos e perdeu a chance de contratar seu principal alvo, Carlos Sainz, que foi para a Williams.

O Motorsport.com entende que o novo diretor técnico e de operações da Audi, Mattia Binotto, ex-chefe de equipe da Ferrari, não teve nenhuma participação na nomeação de Wheatley.

Fontes dizem que a Red Bull procurará substituir Wheatley dentro da organização, dando à equipe a chance de renovar sua estrutura de gerenciamento. Embora Christian Horner permaneça no controle, as saídas subsequentes de Wheatley e Adrian Newey significam que a Red Bull será forçada a reorganizar sua estrutura e o muro dos boxes.

Isso poderá resultar no retorno da função de chefe de equipe, em vez do título de diretor esportivo ocupado por Wheatley. Isso seria um benefício considerável, já que a Red Bull está buscando reduzir os gastos para cumprir o limite de custos da F1.

Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Embora as saídas de Wheatley e Newey levem a um aumento na especulação de que a Red Bull está em turbulência, outra escola de pensamento é que a equipe está em um estado de evolução, com o pessoal veterano abrindo caminho.

O projetista Pierre Waché recebeu novas propostas poucos dias antes da confirmação da saída de Newey, e é provável que um novo alvo tenha sido identificado para o cargo de Wheatley. Era bem conhecido no paddock que Wheatley tinha aspirações de ser chefe de equipe.

No início do ano, ele foi associado ao cargo de Horner quando este último estava enfrentando uma investigação interna. Isso criou um mal-estar dentro da equipe antes que Wheatley assinasse uma carta de apoio, afirmando sua lealdade a Horner, que o contratou da Benetton em 2006.

A Red Bull poderia agora dividir o cargo ocupado por Wheatley, possivelmente promovendo Gianpiero Lambiase, que já é chefe de engenharia de corrida e também engenheiro de corrida de Max Verstappen.

Outra figura sênior seria responsável por atuar como chefe de equipe nas negociações com a FIA. No entanto, as fontes dizem que é improvável que a equipe procure candidatos externos e vê as saídas de funcionários com altos salários simplesmente como uma evolução.





