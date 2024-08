F1: Ferrari traz atualizações para GP da Holanda

Em um domingo de trabalho, após as duas semanas de férias de agosto da Fórmula 1, a Ferrari começa a segunda metade da temporada com a esperança de dar a volta por cima em uma temporada que a está relegando a um papel de quarta força.

A situação do campeonato de pilotos da F1 foi modificada no calor do verão do hemisfério-norte: embora Max Verstappen lidere com uma vantagem de 78 pontos sobre Lando Norris, é consenso geral que a McLaren é o carro de referência.

O MCL38 é considerado o carro universal que melhor se adapta às diferentes pistas do campeonato mundial, enquanto o Red Bull RB20, dominante no início do campeonato, parece ter perdido o lugar no topo, apesar de Verstappen.

A Ferrari teria como objetivo ser a principal adversária da equipe austríaca e, justamente quando planejou a batalha contra a equipe de Milton Keynes, começou a recuar: atualmente é a terceira no campeonato de construtores, mas não há dúvida de que a Mercedes também mudou de ritmo ao resolver seus problemas e o W15 conquistou três vitórias com Lewis Hamilton e George Russell. Com isso, na pista, o SF-24 parece ser o menos competitivo da parte da frente do grid.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O quadro está longe de ser animador, embora Charles Leclerc tenha herdado um terceiro lugar em Spa-Francorchamps (após a exclusão do vencedor Russell) que deu confiança ao Cavallino. No GP da Holanda, com domínio indiscutível de Max, a Scuderia está buscando uma recuperação antes de Monza.

Dizem que os aerodinamicistas da Ferrari identificaram a área do carro que gerou a instabilidade da traseira, tornando o SF-24 subitamente "nervoso" e, portanto, difícil de controlar no limite e, apesar da parada imposta pela FIA, em Maranello eles conseguiram fazer as alterações na parte inferior que devem dar aos pilotos a confiança necessária para aspirar a alguns resultados mais alinhados com as expectativas da equipe.

Zandvoort foi um dos pontos baixos da temporada de 2023 no ano passado: a corrida na Holanda foi abordada como um teste com o objetivo de sair de uma situação negativa. Os frutos desse trabalho foram vistos mais tarde com um carro capaz de mostrar o valor real do SF-23, um carro que nasceu com muitas falhas.

Detalhe da parte inferior, Ferrari SF-24 Foto de: Giorgio Piola

A sensação é de que, em Maranello, eles estão convencidos de que superaram o ponto de sérias dificuldades antes da corrida que reabre as hostilidades, e o objetivo é que algo já possa ser visto na pista-natal de Max.

O carro que parte para a Holanda é uma Ferrari que permanece muito reservada quando se trata de fazer previsões, mas o fato de executar os fluxos em direção ao difusor de uma maneira diferente deve garantir a carga aerodinâmica indispensável para enfrentar um circuito hostil com suas curvas elevadas 3 e 14, que exigem uma configuração específica porque, se limitam o esforço lateral dos pneus, aumentam significativamente o impulso vertical.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!