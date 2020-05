Aos poucos, a Fórmula 1 vai revelando informações sobre como será a formatação do calendário de 2020 da categoria. Mas, nesta quinta, a organização do GP da Itália deu um "furo" na categoria, anunciando que a prova será realizada na sua data original e com portões abertos.

A Itália foi um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19, com altos números de infectados e mortes mas, aos poucos, está saindo de seu período de confinamento e retomando a vida normal.

O projeto original da F1 busca realizar provas na Europa entre julho e setembro, Ásia e Américas em outubro e novembro e finalizando com o Oriente Médio em dezembro. Mas, até o momento, apenas os GPs da Áustria e da Grã-Bretanha eram vistos como certos e a Itália era considerada dúvida, devido à crise que o país passou com a pandemia.

Por isso surpreendeu quando a página oficial do Autódromo de Monza no Twitter confirmou que não apenas a prova será realizada em sua data original, dia 06 de setembro, mas que os ingressos já estão a venda e podem ser comprados no site oficial do autódromo.

Até o momento, o GP da Itália foi o primeiro a se manifestar sobre realizar uma prova com portões abertos. Outros circuitos do mundial, como Barcelona e Hungaroring, já falaram que estão dispostos a receber corridas sem público.

Outra opção que a F1 está considerando para preencher o calendário desse ano é realizar provas que não faziam parte do projeto original do mundial em 2020, como Ímola, Portimão e Hockenheim.

Confira as principais curiosidades do GP da Itália de F1

Galeria Lista Desde o início da Fórmula 1 como conhecemos hoje, apenas em 1980 o local do GP da Itália não foi em Monza, por estar em reformas. Ímola, que normalmente recebeu o GP de San Marino, foi o local que representou a Itália e viu a vitória de Nelson Piquet. 1 / 15 Foto de: LAT Images A primeira edição do GP da Itália foi realizada em 1921 em Montichiari, com vitória do francês Jules Goux. 2 / 15 Foto de: Phil Harms Collection Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006) e... 3 / 15 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2017 e 2018) são os maiores vencedores do GP da Itália, com cinco triunfos cada um. 4 / 15 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli Nelson Piquet é o brasileiro que subiu ao pódio mais vezes na Itália, em 1980, 1983, 1986 e 1987. 5 / 15 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello vem a seguir com três vitórias (2002, 2004 e 2009), Ayrton Senna (foto) com duas (1990 e 1992) e Emerson Fittipaldi ganhou em 1972 6 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images - A vitória de Barrichello em 2009 é também a última de um brasileiros na Fórmula 1. 7 / 15 Foto de: XPB Images Rubinho também detém o recorde da volta mais rápida em uma prova em Monza com 1min21s046, em 2004, quando estava na Ferrari. 8 / 15 Foto de: Ferrari Media Center Festa em casa: a Ferrari é a equipe que mais festejou vitórias na Itália, com 18 vitórias desde 1950, mas não consegue tal feito desde 2010, quando Fernando Alonso foi para a galera. 9 / 15 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images A edição de 1988 foi histórica. Além de ser a única vitória de um carro que não fosse a McLaren de Ayrton Senna ou Alain Prost, Gerhard Berger liderou a dobradinha da escuderia italiana logo após a morte de Enzo Ferrari, que aconteceu no mês anterior. 10 / 15 Foto de: David Phipps - Monza é especial para Sebastian Vettel, sendo o local de sua primeira pole position e vitória na Fórmula 1, na edição de 2008, quando ainda atuava pela Toro Rosso. 11 / 15 Foto de: XPB Images Monza também já teve um traçado incomum, utilizando a combinação entre misto e oval nos anos de 1955, 1956, 1960 e 1961... 12 / 15 Foto de: LAT Images Na última vez, um acidente matou o alemão Wolfgang Von Trips (foto) e mais 10 espectadores, após o carro se chocar em uma barreira com torcedores próximos. 13 / 15 Foto de: David Phipps Christian Fittipaldi teve um dos acidentes mais espetaculares da carreira em Monza, no GP de 1993. Já na reta de chegada, a Minardi do brasileiro foi catapultada pela de seu companheiro de equipe, Pierluigi Martini, dando uma volta completa no ar e caindo com as quatro rodas no chão. 14 / 15 Foto de: Uncredited Christian saiu do carro caminhando e costuma dizer que no momento em que esteve no ar, viu sua vida passar pelos olhos. 15 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images

