Apenas uma semana após derrotar Mika Hakkinen em Silverstone, seu companheiro de equipe, David Coulthard, estava a bordo de um LearJet fretado quando sofreu uma falha no motor a caminho de Nice.

Ao fazer um pouso de emergência em Lyon, o avião caiu, matando os dois pilotos. A namorada de Coulthard, a modelo Heidi Wichlinski e seu personal trainer Andy Matthews conseguiram escapar dos destroços. Coulthard voltou ao avião, "para ver se podia fazer alguma coisa pelos pilotos, mas não havia nada que pudesse fazer para ajudar."

Após exames no hospital e uma consulta com o médico da F1, o Dr. Sid Watkins, quando ele chegou ao Circuito da Catalunha, Coulthard foi liberado para correr em Barcelona.

Perguntado se ele havia encontrado algum problema físico nos treinos, ele disse: "Não, na verdade, eu tenho alguns machucados, mas isso não afetará a maneira como eu guio o carro. Obviamente, espero estar um pouco mais dolorido no domingo à noite, porque estou começando em uma condição física um pouco pior. Mas desde a minha primeira volta na sexta-feira, fui rápido e concentrado."

Na classificação, Michael Schumacher, da Ferrari, conquistou sua primeira pole position do ano por apenas 0s078 sobre Hakkinen, com seus respectivos companheiros de equipe Rubens Barrichello e Coulthard na segunda fila.

Na largada, Hakkinen fez a melhor fuga, mas Schumacher respondeu para manter a liderança, com Ralf Schumacher subindo para o terceiro lugar em sua Williams.

A corrida de Schumacher vinha tranquila até seu primeiro pitstop, na volta 24. O reabastecedor Nigel Stepney ainda estava envolvido com o carro quando Schumacher foi libertado pelo 'pirulito' e, embora Stepney tenha conseguido desengatar o equipamento, Schumacher o atropelou com a roda traseira direita, quebrando o tornozelo de Stepney. Apesar disso, Schumacher continuou liderando.

Coulthard também sofreu um primeiro pitstop ruim, caindo para a quinta posição. Mas a corrida de Schumacher foi de mal a pior em sua segunda parada, quando o reabastecedor reserva tinha dificuldades para prender a mangueira e perdeu 10 segundos.

Veja imagens do fim de semana do GP da Espanha de 2000

Galeria Lista Ralf Schumacher, Williams FW22 BMW, leads Rubens Barrichello, Ferrari F1-2000 1 / 19 Foto de: LAT Images Race winner Mika Hakkinen, McLaren and Rubens Barrichello, Ferrari on the podium 2 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podium: race winner Mika Hakkinen, second place David Coulthard 3 / 19 Foto de: McLaren Mika Häkkinen, Mclarens MP4-15 leads Ralf Schumacher, Williams FW22 4 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes 5 / 19 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F1-2000, leads Ralf Schumacher, Williams FW22 BMW, Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes, Rubens Barrichello, Ferrari F1-2000, David Coulthard, McLaren MP4-15 Mercedes, at the start 6 / 19 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F1-2000, leads Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes, Ralf Schumacher, Williams FW22 BMW, David Coulthard, McLaren MP4-15 Mercedes, Rubens Barrichello, Ferrari F1-2000, Jacques Villeneuve, BAR 002 Honda, Jarno Trulli, Jordan EJ10 Mugen-Honda, at the start 7 / 19 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F1-2000, leads Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes 8 / 19 Foto de: LAT Images David Coulthard, McLaren speaks to the media 9 / 19 Foto de: LAT Images David Coulthard, McLaren MP4-15, pit stop 10 / 19 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images David Coulthard, McLaren MP4-15 11 / 19 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images David Coulthard, McLaren and Adrian Newey 12 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images David Coulthard, McLaren 13 / 19 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch David Coulthard with his girlfriend Heidi Wichlinski, and Ron Dennis, Team Principal, McLaren 14 / 19 Foto de: LAT Images Jacques Villeneuve 15 / 19 Foto de: BAR Pedro Diniz 16 / 19 Foto de: Sauber Mika Hakkinen, Mclaren MP4-15 17 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Podium: race winner Mika Hakkinen, McLaren, second place David Coulthard, McLaren, third place Ruben 18 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Salo 19 / 19 Foto de: Sauber

Com melhor ritmo, Coulthard chegou em Schumacher. Depois de uma tentativa abortada de passar quando Schumacher o cortou o escocês fez uma manobra brilhante pelo lado de fora, entrando na curva 1 na volta seguinte.

Hakkinen chegou à sua primeira vitória da temporada, 16 segundos à frente de Coulthard dolorido, mas feliz, no final de sua dramática semana, com Barrichello em terceiro à frente de Ralf Schumacher.

Após a corrida, Coulthard passou por um exame médico completo no Hospital Princess Grace de Londres, quando foi descoberto quão dolorido ele estava. Uma declaração da equipe confirmou: "Os exames mostraram que David tem uma parede torácica direita machucada e que as oitava, nona e décima costelas do lado direito estão com fissuras."

