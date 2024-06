F1: Ocon deixará Alpine após temporada 2024

Esteban Ocon e Alpine anunciaram que se separarão no final da atual temporada de Fórmula 1.

A notícia surge na sequência da controvérsia sobre a batida de Ocon com o seu companheiro de equipe Pierre Gasly no GP de Mônaco, que deixou a gestão da equipe chateada.

Embora se entenda que a decisão não se baseia inteiramente no que aconteceu em Mônaco, os acontecimentos recentes contribuíram para a decisão de que seria melhor para eles não continuarem em 2025.

Falando sobre a decisão, Ocon disse: “Foi um período significativo da minha vida correr nesta equipe na Fórmula 1.

“Embora esteja aqui há cinco anos como piloto em tempo integral, a minha carreira profissional começou em Enstone quando eu era adolescente, por isso será sempre um lugar especial para mim.

“Tivemos ótimos momentos juntos, alguns momentos difíceis também, e estou certamente grato a todos da equipe por esses momentos memoráveis.

“Anunciarei meus planos muito em breve, mas, enquanto isso, meu foco total é entregar esta equipe no caminho certo e ter um restante de temporada bem-sucedido.”

Ocon continuará pilotando pela equipe até o final desta temporada, incluindo o GP do Canadá neste fim de semana. Na semana passada, ele criticou o abuso online que recebeu por sua participação na colisão com Gasly, que o tirou da corrida de Monte Carlo.

O chefe da equipe, Bruno Famin, que falou das “consequências” da batida em Mônaco, acredita que tanto o piloto como o time continuarão a dar o seu melhor durante o resto da temporada.

"Gostaríamos de agradecer em primeiro lugar a Esteban pelo seu compromisso com a equipe nos últimos cinco anos", disse ele.

“Durante seu tempo, comemoramos alguns momentos fantásticos juntos, o melhor deles no GP da Hungria de 2021, com uma vitória memorável.

“Ainda temos 16 corridas para completar em 2024, juntamente com um objetivo claro: continuar a trabalhar incansavelmente como uma equipe para buscar os melhores resultados na pista. Desejamos a Esteban o melhor para o próximo capítulo de sua carreira de piloto."

A Alpine deverá continuar em 2025 com Gasly, cujo contrato deverá ser renovado no final deste ano.

Os candidatos para fazer parceria com ele incluem o reserva Jack Doohan, que poderá correr no primeiro treino livre no Canadá neste fim de semana, e Mick Schumacher. Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, também está ligado ao assento.

O próximo passo de Ocon na F1 não está claro, mas ele está fortemente ligado a duas opções no grid.

Sabe-se que a Haas está interessada no francês, pois considera a melhor opção para um companheiro de equipe experiente para a provável promoção do estreante Oliver Bearman na próxima temporada.

Ocon também é considerado a opção da Sauber/Audi se Carlos Sainz decidir não aceitar a oferta que tem com a equipe suíça.

Sainz está atualmente avaliando se compromete seu futuro de longo prazo com a Audi ou aceita uma vaga que a Williams lhe ofereceu para ser companheiro de equipe de Alex Albon no próximo ano.

Ocon pilota pela equipe Alpine desde 2020, quando então competiu com a bandeira da Renault. Ele conseguiu entregar ao fabricante francês uma vitória no GP da Hungria de 2021, que também foi sua primeira na F1.

Desde então, ele conquistou mais dois pódios, embora esta temporada não tenha proporcionado o sucesso que ele e a equipe esperavam.

BRIATORE 'de volta' à Alpine, que pode ser COMPRADA POR CHINESES! Antonelli CHOCA, Yuki na Audi e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!