F1: Quais as opções de Ocon após saída da Alpine

Um pouco mais de uma semana. Este é o tempo entre o embate com Pierre Gasly, seguido das fortes declarações de Bruno Famin, e a formalização do fim da jornada de Esteban Ocon na Alpine. O momento deste anúncio parece ser a consequência deste incidente, mas na realidade é muito mais provável que a separação tenha sido registada antes mesmo de todos colocarem os pés no Principado.

A ideia de Ocon, piloto da Renault desde 2020 e que deu à marca Alpine a única vitória na F1 até agora, num dia de agosto de 2021, está flutuando no ar há várias semanas. É preciso dizer que com um contrato válido apenas até o final da temporada e uma equipe que começou a temporada da pior maneira possível, nada estava definido e, aos poucos, como o Motorsport.com relatou há duas semanas, a opção de partir foi se configurando cada vez mais.

Agora é oficial. Resta saber qual caminho Ocon seguirá. Aqui está uma visão geral das opções mais ou menos realistas às quais ele poderá recorrer.

Haas?

Neste momento, a Haas é, de longe, a opção mais provável para Ocon. A equipe americana perderá seu líder, Nico Hulkenberg , que ingressará no projeto Sauber/Audi, e Kevin Magnussen não mostra que tem tudo para ser seu líder. Nestas condições, e embora a chegada de Oliver Bearman em 2025 também pareça muito provável, Ocon parece ter todos os trunfos para desempenhar este papel, com base nas suas 141 largadas na F1.

Resta a questão de ser o “piloto de equipe” que o francês pode ser, uma vez que a sua reputação não foi atenuada pelo episódio de Monte Carlo. No entanto, na Haas, é claro que isto é importante, como Magnussen demonstrou durante alguns eventos no início da temporada de 2024, quando sacrificou sua corrida para favorecer seu companheiro de equipe. Este pode ser o último obstáculo nas discussões entre o proprietário Gene Haas, o chefe Ayao Komatsu (que também gosta dele) e Ocon.

Porém, tirando essa questão, Ocon parece ser a melhor opção disponível no mercado no momento para a Haas. A equipe americana tem discutido com outros pilotos, incluindo Yuki Tsunoda, mas este último deve muito provavelmente estender seu contrato com a Red Bull, depois de um início de temporada muito bom.

Audi?

Esta é certamente a equipe que pode encorajar Ocon a não se envolver com a Haas neste momento. O interesse da Audi em Ocon não é novo. Contudo, a marca alemã tem outro alvo na mira: Carlos Sainz. O espanhol, tirado da Ferrari para a chegada de Lewis Hamilton, é a sua primeira escolha, mas ele próprio enfrenta um dilema já que também está nas prateleiras da Williams.

Seja qual for a sua escolha, será uma aposta para o futuro entre dois projetos que estão longe do topo e que muito provavelmente não jogarão nada além da disputa por pontos em 2025 antes de esperar capitalizar a nova era regulatória em 2026. Além disso, Sainz não quer fechar quaisquer portas num futuro próximo e gostaria de colaborar com a Audi com base num contrato que abrangesse um ano firme mais um segundo opcional. Isso permitiria que ele estivesse disponível caso um assento interessante estivesse disponível no final de 2025, no caso de Max Verstappen realmente deixar a Red Bull ou se a Mercedes não renovar George Russell.

Porém, além de Sainz, o que aconteceu em Mônaco ao lado de Ocon não agradou muito a Andreas Seidl, à frente da Sauber, que também não faltam potenciais candidatos para ocupar o segundo lugar em seu time. Nesta fase, mesmo a contratação de Valtteri Bottas não pode ser descartada. Esperar para ver o que acontece na Audi parece, portanto, mais um risco para Ocon.

Williams?

As chances de ver Ocon pilotar uma Williams são muito baixas, especialmente porque o atual chefe da equipe Grove, James Vowles, não parece ser o maior admirador dele. Na altura em que o francês era um candidato credível ao acesso ao segundo posto da Mercedes para 2020, o técnico britânico estava no comando e a escolha foi feita pela direção da equipe em manter Bottas.

No entanto, é provável, dado o seu perfil, que Ocon ainda esteja na lista de opções da Williams, mas não entre os primeiros nomes.

Mercedes?

O próprio Ocon declarou: existem “vínculos estreitos” com a Mercedes, já que ele vem do programa júnior da marca alemã e sua carreira ainda é parcialmente gerenciada pela fabricante. Esta é quase a única razão para considerar esta opção porque, na verdade, as chances de ver Ocon pilotar uma Flecha de Prata são mínimas.

E então, para 2025, a marca já tem um “júnior” na mira na pessoa de Andrea Kimi Antonelli, atualmente na F2 e que rumores já enviam há vários meses para o assento do futuro W16.

Sem F1?

No momento, ver Ocon não conseguir uma vaga e ser forçado a deixar o esporte é uma possibilidade muito improvável. Mas o francês sabe bem disso, tendo passado pela amarga experiência em 2018.

Tendo isto em mente, não devemos subestimar a importância do que aconteceu em Mônaco, no que claramente pode funcionar contra ele.

