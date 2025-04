O heptacampeão Lewis Hamilton 'parou' o centro de Londres na manhã de sexta-feira (25). O piloto da Ferrari participou da inauguração da nova loja de artigos esportivos chamada Fanatics, e centenas de fãs se aglomeraram na manhã para tentar ver o astro da Fórmula 1, com alguns corajosos acampando durante a noite.

A visita de Hamilton foi divulgada brevemente antes do evento, com a Fanatics compartilhando que o britânico estaria na loja para cortar a fita durante sua grande inauguração.

Isso foi o suficiente para levar os fãs da F1 ao delírio. Eles rapidamente se dirigiram ao centro de Londres para ver Hamilton. Segundo relatos, os fãs acamparam durante a noite, e alguns até afirmaram que começaram a fazer fila na nova loja a partir das 4h da manhã antes de sua aparição.

Como Hamilton estava programado para cortar a fita de inauguração meio-dia, os fãs tiveram que esperar muito tempo para vê-lo. Quando o piloto da Ferrari finalmente inaugurou a loja, ele foi acompanhado pelo fundador da Fanatics, Michael Rubin, no local.

Lewis Hamilton, da Ferrari, na inauguração da loja Fanatics em Londres Foto de: Ben Hunt

Depois de cortar a fita, Hamilton respondeu às perguntas dos fãs, revelando que tem cerca de 400 capacetes usados em corridas, coletados ao longo de sua carreira na F1. Também foi anunciado que a Fanatics usa os macacões usados por Hamilton em alguns de suas cartas colecionáveis.

A empresa corta os trajes em pequenas seções que são fixadas na coleção Dynasty de cartas colecionaveis, o que, segundo a Fanatics, permite que os fãs "tenham um pouco da ação", explicou Rubin.

A fila de pessoas esperando para entrar na loja da Fanatics, que vende cartas colecionáveis e outros itens para 'fanáticos' pelos esportes, supostamente se estendia por todo o quarteirão. Os fãs que estavam na fila foram às mídias sociais para compartilhar sua empolgação antes da cerimônia de inauguração, com muitos deles vestindo roupas de F1 da Ferrari e da Mercedes.

As hordas de fãs demonstram que, apesar das dificuldades de Hamilton até agora neste ano, sua estrela não está mostrando sinais de enfraquecimento tão cedo. O piloto britânico continua sendo o piloto de F1 mais seguido no Instagram e continua ampliando seu alcance mais do que a própria categoria.

Hamilton também será copresidente do evento Met Gala deste ano, que terá como foco o estilo negro, e seus vínculos com outros esportes, como a NFL, por meio de seu investimento no time Denver Broncos, estão apenas aumentando ainda mais sua influência.

