Daniil Kvyat foi retirado do programa da Red Bull no final de 2017, retornando à Toro Rosso na temporada passada, depois de um ano como piloto de simulador da Ferrari.

Pierre Gasly se juntou ao russo na segunda metade da temporada, depois que o francês foi substituído por Alex Albon na Red Bull.

Sem candidatos qualificados nas categorias menores, a equipe de Faenza manteve os dois pilotos de 2019 para esta temporada, dando à equipe, que muitas vezes tem novatos, a formação mais experiente que já teve.

Ambos têm mais uma chance de provar que merecem uma segunda chance no time principal, caso abra uma vaga.

"Acho que quase todo mundo que passou por esse time tem muito talento", disse Kvyat ao Motorsport.com.

“Alguns tiveram azar com o tempo, como no meu caso na Red Bull, não era o melhor momento para estar no time. Eu realmente não quero falar por Pierre, sobre o que aconteceu com ele na Red Bull, não seria certo.”

"Mas agora está claro que está tudo bem. Ele passou um tempo mais curto na Red Bull e tem um exemplo vivo à sua frente de que tudo é possível, mesmo que você seja retirado da Red Bull. É bom que eles tenham dado uma segunda chance para nós dois, acho."

Kvyat reconheceu que a falta de candidatos alternativos ajudou a garantir que os dois mantivessem seus assentos.

“Às vezes, o tempo funciona para você, às vezes, o tempo funciona contra você. No final, trata-se de tentar ser paciente, fazer seu trabalho e estar no lugar certo na hora certa.”

"Eu não quero pensar muito sobre minha situação atual ou minha situação passada, é assim que aconteceu. Não poderia ter acontecido, mas aconteceu, e estou muito feliz.”

"Claro, sou sempre grato à Red Bull. Eles foram muito duros comigo, mas também muito bons ao mesmo tempo. Sou grato por muitas coisas e espero que o relacionamento continue muito forte.”

Kvyat diz que seu ano longe das corridas em 2018 lhe deu uma nova visão e o tornou mais forte quando voltou.

"Acho que depois de ver tudo de uma perspectiva diferente, fora do esporte, pense: 'OK, se eu tiver uma chance, vou dar mais amor e mais paixão a isso."

“Então, durante o ano, você se torna cada vez mais competitivo e sempre quer mais. É normal.”

"Sempre que tenho um dia ruim, me lembro daqueles dias e digo: 'OK todos os dias aqui é um bom dia, por mais decepcionante que a corrida tenha sido' e assim por diante. Claro que esses tempos definitivamente ajudaram.”

