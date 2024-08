F1: Wolff sai em defesa de Schumacher após fala "dura" de Vowles

O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, declarou que James Vowles poderia ter evitado as falas em relação à Mick Schumacher proferidas na manhã desta sexta-feira.

O alemão, piloto reserva da equipe de Brackley, surgiu como um candidato para assumir a vaga de Logan Sargeant já neste fim de semana no GP da Itália, 'disputando' a vaga com Liam Lawson. Mas, com a Red Bull querendo manter Lawson 'na sua aba', as opções de Vowles reduziram para Schumacher ou alguém de dentro da própria equipe, com Franco Colapinto tendo a superlicença da Federção Internacional de Automobilismo (FIA).

Mas, mesmo Schumacher sendo uma escolha mais experiente, tendo duas temporadas na F1 com a Haas como bagagem, James decidiu promover o argentino Colapinto para as novce etapas restantes do calendário de 2024. "Mick melhorou desde quando esteve na Haas, não há dúvidas em relação a isso", Vowles disse.

"Ele é um piloto competente que teve seu tempo, mas que eu sei que fez um ótimo trabalho na Alpine, Mercedes e McLaren. Então, a decisão era, colocar Mick no carro, e eu acho que ele faria um ótimo trabalho, ou investir num indivíduo que fazia parte da nossa academia de piloto, que fez milhares de horas no nosso simulador, que pilotou o carro e que, com base nos dados, podemos medir os passos significantes que ele está dando?"

"Acredito que ambos são bons, mas não especiais. Precisamos ser diretos em relação a isso. Mick não é especial, ele é apenas um bom piloto." Wolff, que foi bastante vocal em relação a dar uma segunda chance a Mick na F1, sentiu que seu antigo colega de Mercedes foi muito bruto ao falar sobe o alemão: "Obviamente, eu conheço James há varios anos, ele é um estrategista", disse o chefe da Mercedes à Sky Sports.

"Às vezes ele fala as coisas de uma forma muito direta. Esse era uma fala que ele poderia ter deixado passar. Mick ganhou tudo que tinha para vencer, F4, F3 e F2, e claro, depois ele trabalhou num ambiente com Gunther [Steiner], que é brutalmente complicado e, talvez, não era o que ele precisava para se desenvolver como piloto. E é por isso que ele merece uma chance. Se você não vai proporcionar isso a ele, então, não faça comentários sobre. Essa é minha opinião."

