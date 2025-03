No domingo o filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' conquistou o Oscar de 'Melhor Filme Internacional', uma conquista sem precedentes para a sétima arte do Brasil. O que poucos sabem, porém, é que o diretor da obra, Walter Salles, tem uma carreira como piloto e conquistou títulos no automobilismo nacional.

Após quase fazer do esporte a motor o seu 'ganha-pão', inspirado pelas conquistas de Emerson Fittipaldi na década de 1970, Salles seguiu a trajetória no cinema, mas conciliou o trabalho nos filmes à carreira de gentleman driver, obtendo vitórias importantes no cenário automobilístico brasileiro.

Ainda jovem, Walter foi bicampeão de kart no Rio, mas parou de correr mais 'seriamente' quando se matriculou em Cinema na Universidade do Sul da Califórnia, instituição referência em Los Angeles -- ele voltaria às pistas nos anos 1990 e seria campeão paulista de kart, mas nunca mais tirou o foco do cinema.

Entre os triunfos de Walter, destaque para a conquista das Mil Milhas de 1996, ao lado de Roberto Keller, Roberto Aranha e André Lara Resende, no tradicionalíssimo Autódromo José Carlos Pace, o circuito de Interlagos. O chefe da equipe era simplesmente Dener Pires, hoje CEO da Porsche Cup Brasil.

Além disso, o vice-campeonato da categoria GT Brasil, tendo como companheiro o ex-Fórmula 1 Ricardo Rosset, em 2008. No ano seguinte, Salles alçou voos internacionais no automobilismo, disputando o campeonato FIA GT3 European ao lado de Thomas Mutsch, e conquistou uma pole em Portimão (POR).

Para quem, assim como este que vos escreve, gosta tanto de cinema como de automobilismo, o próprio cineasta / piloto Walter Salles tem as suas principais recomendações, dadas ao GE em entrevista de 2008:

"Tem dois filmes imbatíveis sobre automobilismo. O primeiro é o "Grand Prix" e, é claro, o "24 Horas de Le Mans", com o Steve McQueen. E esses dois filmes são tão bons que jamais me aventuraria a tentar fazer um terceiro (risos)"

