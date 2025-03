O Motorsport.com apurou que a Dacia está próxima de contratar um astro brasileiro do rally para fechar seu elenco do próximo Dakar, após contar com Nasser Al-Attiyah, pentacampeão do evento, e Sebastien Loeb, eneacampeão do WRC (Mundial de Rally, na sigla em inglês), em 2025, na sua estreia no torneio.

Assim, para 2026, a marca da Renault segue a estratégia agressiva e deve se reforçar com um astro do Brasil, palco do internacionalmente famoso Sertões -- inclusive, um nome bem cotado é Lucas Moraes, tricampeão da competição brasileira, 3º geral no Dakar 2023 e vencedor de três estágios em 2024 e 2025.

O Motorsport.com soube do 'movimento' da Dacia com fontes do mercado nacional, um dos mais importantes para a Renault, conforme destaca o Motor1.com Brasil, braço automotivo da Motorsport Network no País.

Moraes desponta como boa opção à Dacia, mas é piloto Toyota Gazoo Racing, embora sua contratação pela marca da Renault seja apontada como viável por interlocutores do Motorsport.com. Além de Lucas, outros brasileiros que podem ser alternativas são Marcelo Gastaldi e Marcos Baumgart.

Para a edição 2026, além do fortalecimento da Dacia, o Dakar contará com a chegada da Land Rover, que disputará o rally com uma versão de competição do Defender -- ademais, seguem no evento marcas como a própria Toyota, a Ford e a Mini (X-raid). O Motorsport.com faz a cobertura completa do rally.

