Nenhuma decisão foi tomada pela Audi para decidir quem será companheiro de equipe de Nico Hulkenberg em 2025 na Fórmula 1. A equipe já recebeu diversos 'não, obrigado' - inclusive de Liam Lawson, piloto reserva da Red Bull - e, no momento, reduziu sua lista para apenas dois nomes: Valtteri Bottas e o brasileiro Gabriel Bortoleto.

A vaga segue em aberto, tendo tido diversos nomes relacionados ao assento, como Carlos Sainz e Esteban Ocon, mas, até o momento, o alto escalão ainda não conseguiu fechar contrato com ninguém além de Hulkenberg.

No momento, os alemães estariam focados em conseguir convencer Bottas a aceitar um acordo de apenas um ano, visando a movimentação que deve acontecer para a temporada de 2026. Porém, o finlandês exige o 'um mais um'.

No momento, a vaga na Audi é a única opção para Valtteri continuar na F1, já que é um dos últimos assentos ainda não definidos - visto que a Mercedes estaria pronta para anunciar Andrea Kimi Antonelli durante o GP da Itália.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Porém, caso Bottas não aceite o acordo oferecido pela Audi, a equipe tem outro nome engatilhado: Gabriel Bortoleto. O brasileiro, que ocupa a segunda colocação na tabela da Fórmula 2, já está sendo relacionado à vaga há algum tempo, inclusive, Fernando Alonso, que gerencia a carreira do jovem piloto, confirmou negociações com os alemães.

Em 2023, o brasileiro venceu a Fórmula 3 em sua estreia e é considerado um dos melhores estreantes de 2024 na categoria de base que dá entrada para a F1.

Atualmente, Bortoleto é piloto da academia da McLaren e está vinculado à equipe inglesa, que precisa liberá-lo do acordo caso a vaga na Audi se apresente de fato. Visar uma vaga na equipe de Lando Norris e Oscar Piastri é um cenário longínquo, visto que ambos os pilotos estenderam seus contratos até 2027.

