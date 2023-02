Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc diz que ficou "muito impressionado" com o início de Fred Vasseur como chefe da Ferrari.

Vasseur começou a trabalhar como chefe de equipe de Fórmula 1 no início de janeiro, depois que a escuderia desligou o ex-chefe de equipe e de motores de longa data Mattia Binotto no final de sua promissora, mas decepcionante campanha de 2022.

A mudança reuniu Leclerc e Vasseur depois que o primeiro fez sua estreia na F1 com a Alfa em 2018, tendo também competido pela equipe ART Grand Prix de Vasseur pela GP3 em 2016 – vencendo o campeonato como novato.

"Fiquei muito impressionado com a forma como ele se apresentou na equipe", disse Leclerc sobre seu novo chefe.

"A Ferrari é muito diferente de tudo o que estamos acostumados antes. A Ferrari é enorme. E uma vez que ele chegou aqui, ele entendeu muito bem a maneira como a Ferrari funciona desde os primeiros dias.

“Ele é muito claro no que quer e é extremamente bom em colocar as pessoas na mentalidade certa e no ambiente certo para darem o melhor de si. E isso é muito importante.

“Então, é isso que ele traz para a Ferrari e tenho certeza de que será uma coisa boa”.

Leclerc estava falando no elogiado lançamento da equipe, quando completou as primeiras voltas do SF-23 antes de passar para o companheiro de equipe Carlos Sainz.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Depois de realizar suas duas voltas pelo circuito de Fiorano da Ferrari com pneus Pirelli de demonstração em frente a uma arquibancada cheia de fãs, Leclerc encarou a mídia.

Ele foi questionado sobre o status de seu contrato com a Ferrari, com seu acordo atual válido até o final de 2024.

Mas Leclerc insistiu que ainda restam duas temporadas completas nesse acordo, e atualmente é muito cedo para discutir a possibilidade de uma extensão ou considerar qualquer decisão sobre encontrar um novo piloto de F1 em outro lugar.

Um novo acordo antes de 2025 seria um momento interessante para Leclerc, com ou sem saída da Ferrari, já que a Mercedes ainda não tem um novo acordo de longo prazo com Lewis Hamilton, o contrato de Lando Norris com a McLaren termina e a Audi estará prestes a entrar como uma operação oficial.

“Falando sobre minha renovação na Ferrari, não é algo que eu tenha pensado [sobre] particularmente”, explicou Leclerc.

"Ainda falta muito - dois anos. Farei, claro, o meu melhor. Não para as negociações, mas para mim e para a equipe. E então, é claro, você saberá, com certeza, quando as negociações começarem. Mas ainda não é a hora."

