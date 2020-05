VÍDEO: Quais vitórias de Nelson Piquet a Globo poderia reprisar?

A paralisação dos esportes em função da pandemia de coronavírus impulsionou uma onda de reprises na TV aberta, com a Globo retransmitindo no último domingo o primeiro título de Ayrton Senna na Fórmula 1, no GP do Japão de 1988.

No próximo fim de semana, a emissora reexibirá outra prova do brasileiro: a vitória no GP do Brasil de 1991. Uma justa homenagem ao tricampeão da F1, cuja morte no GP de San Marino de 1994 completou 26 anos no último 1º de maio.

Entretanto, Senna não é o único piloto do Brasil a ter vencido três títulos na categoria máxima do automobilismo. Nelson Piquet, aliás, foi o primeiro competidor do País a ter conquistado o tricampeonato da elite do esporte a motor, com conquistas em 1981, 1983 e 1987.

Por isso, o Motorsport.com resolveu compilar algumas provas de Piquet que poderiam ser reprisadas pela Globo, a exemplo do que a emissora vem fazendo com corridas de Senna. É o que você confere no vídeo abaixo:

GALERIA: Relembre todos os carros utilizados por Nelson Piquet em sua carreira na F1

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

PODCAST Motorsport.com discute mitos e verdades da história da Fórmula 1; ouça

