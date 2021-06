Lewis Hamilton acredita que o retorno da Fórmula 1 com casa cheia no GP da Inglaterra no próximo mês é "um pouco prematuro".

O circuito de Silverstone anunciou na quinta-feira (24) que vai receber a capacidade máxima de público para a corrida da categoria de 16 a 18 de julho, como parte do Programa de Pesquisa de Eventos do governo do Reino Unido.

O programa terá grandes multidões nos próximos jogos da Euro 2020 em Wembley, bem como no torneio de tênis de Wimbledon em Londres.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, Silverstone confirmou que foi incluído no projeto e que poderá receber todos os portadores de ingressos para a corrida: “A equipe de Silverstone agora trabalhará em estreita colaboração com os especialistas em ERP e, particularmente, com o Diretor de Saúde Pública em Northamptonshire sobre as condições específicas de entrada que permitirão que o evento opere com segurança e anunciará esses detalhes aos detentores de ingressos nos próximos dias."

Isso fará da etapa britânica a primeira prova desde o início da pandemia da Covid-19 a ocorrer com casa cheia.

Hamilton ficou "dividido" com a notícia, dizendo que estava animado com o retorno dos fãs, mas preocupado com o aumento do número de casos de coronavírus no Reino Unido.

"Estou animado para ver as pessoas e ver a multidão britânica, porque é a melhor multidão de todo o ano", disse.

“No ano passado não os tínhamos, para poder vê-los e sentir a energia que trazem para um fim de semana."

“Mas é claro que assisto ao noticiário e ouço falar de casos que estão acontecendo no Reino Unido. Então, por esse lado, eu me preocupo com as pessoas, naturalmente."

"Não quero transformar isso em algo negativo. Estou animado para ver tantas pessoas. A parte egoísta de mim quer ver todas as pessoas lá."

“Mas eu ligo o noticiário, tenho assistido nos últimos dias, e eu sei que as taxas do Reino Unido aumentaram desde que as pessoas começaram a relaxar um pouco, e nem todo mundo está vacinado."

“Eu me preocupo com as pessoas. Eu li que a vacinação é boa, tem menos gente hospitalizada. Mas eu não sei. Parece um pouco prematuro para mim."

"Mas não é minha escolha. As pessoas vão, espero que aprendamos algo com isso, e espero que as pessoas fiquem seguras, se mantenham de máscaras. É isso que eu encorajo a todos, continuem lavando as mãos, continuem usando suas máscaras, especialmente naquelas grandes multidões."

Os organizadores da F1 já confirmaram que os fãs presentes deverão fazer um teste rápido dentro de 48 horas após a chegada a Silverstone ou ter recebido ambas as vacinas da Covid-19.

Enquanto Hamilton chamou a mudança de "ótima", ele disse que não mudou sua visão sobre ser muito cedo para a F1.

"Acho que, como disse, foi ótimo termos gente", disse.

"Eu gosto de errar pelo lado da cautela e ir aos poucos, concluiu.

O CEO da F1 Stefano Domenicali também se manifestou.

“É uma notícia fantástica que Silverstone será um evento de capacidade total e será um fim de semana incrível com centenas de milhares de fãs presentes para ver nossa primeira corrida sprint no sábado e o evento principal no domingo”, disse Domenicali.

“Quero expressar minha enorme gratidão ao primeiro-ministro, Boris Johnson, aos secretários de Estado, Oliver Dowden e ao chanceler do Ducado de Lancaster, Michael Gove, e ao diretor administrativo de Silverstone, Stuart Pringle, pelo trabalho incansável para alcançar este grande resultado."

“Todos os pilotos e equipes estão ansiosos por Silverstone e mal podemos esperar para estar lá em julho", concluiu.

Silverstone sediará a primeira corrida sprint de classificação na história da categoria como parte de uma mudança no formato do fim de semana.

F1 2021: VERSTAPPEN ou HAMILTON? Quem VENCE na Áustria? Rico Penteado é ENFÁTICO sobre FAVORITO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.