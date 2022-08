Carregar reprodutor de áudio

No fim de semana em Paul Ricard, Lewis Hamilton se tornou apenas o sexto piloto na história a atingir a marca de 300 GPs disputados na Fórmula 1. E aos 37 anos, sendo o segundo mais velho do grid, muitos questionam se sua aposentadoria está chegando. Mas o britânico da Mercedes diz que "ainda tem muita lenha para queimar", e que está gostando mais do que nunca da F1.

Atrás apenas de Alonso em termos de idade, Hamilton vinha minimizando as possibilidades de ainda estar correndo quando chegasse aos 40 anos. Mas Toto Wolff, chefe da Mercedes, sugeriu no fim de semana que discussões recentes como o piloto sobre o futuro da parceria cobria um período de 5 a 10 anos, acrescentando: "Acho que ele pode chegar a 400 [corridas]!".

Em Paul Ricard, Hamilton teve seu melhor resultado da temporada, terminando em segundo atrás do rival de 2021 Max Verstappen, ficando à frente de George Russell, terceiro. Questionado na coletiva após a corrida sobre a possibilidade de atingir a marca de 400 corridas, ele respondeu: "São muitas corridas!".

"Primeiro, quero dizer que estou grato por chegar até aqui. Mas ainda me sinto bem, sinto que ainda tenho muita lenha para queimar. Estou gostando do que estou fazendo. Estou muito orgulhoso e gosto de chegar todos os dias para trabalhar com esse grupo incrível de pessoas".

"Estou gostando de trabalhar com o esporte mais do que nunca. Temos ótimas pessoas chegando, e temos boas conversas sobre nossa direção como esporte".

Há anos, Hamilton se tornou a principal voz na F1 para maior diversidade e inclusão, com o auxílio de sua iniciativa Missão 44 e a ONG Ignite, em parceria com a Mercedes. Após perder por pouco o octa em 2021, Hamilton vem sofrendo para igualar o ritmo de anos anteriores, devido à perda de rendimento da Mercedes frente a Ferrari e Red Bull.

O acordo atual de Hamilton com a Mercedes expira no fim da próxima temporada, mas ele vem deixando claro que quer aguardar o retorno da equipe à luta por vitórias.

"Claro, eu quero voltar a vencer, e isso vai levar algum tempo, mas tenho certeza que sentaremos em algum momento para falar do futuro. Mas, novamente, com nossa equipe, quero seguir construindo. É uma coisa correr, mas é outra também seguir fazendo mais do lado de fora, e acho que eu e a Mercedes sempre podemos fazer mais, e faremos".

