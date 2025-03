F1 - McLaren: Norris esteve próximo de abandonar corrida na China

O GP da China da Fórmula 1 não foi como Lando Norris esperava. Na corrida sprint, o britânico terminou em oitavo lugar, o que lhe rendeu um ponto, e na principal ficou em segundo lugar, atrás do companheiro de equipe Oscar Piastri. Norris ainda quase parou seu carro nos boxes da McLaren nas últimas voltas da corrida, como revelado pelo CEO Zak Brown.

"Não foi fácil. Tivemos um problema de freio com o carro do Lando. Esse problema passou de controlável para muito crítico no final da corrida. Foi bastante estressante no pitwall, porque estava muito próximo", disse o americano ao Sky Sports F1.

Quando perguntado se havia alguma chance de Norris não terminar a corrida porque o piloto não poderia sair com segurança, Brown respondeu: "Acho que sim, se tivéssemos mais algumas voltas pela frente. A situação passou de controlável para crítica em duas voltas".

Norris também estava suando muito ao volante de seu carro, mas acabou cruzando a linha de chegada em segundo lugar. Brown elogiou a maneira como a equipe e o piloto mantiveram a calma na situação estressante.

"Vocês também sabem [que não é fácil] quando se está pilotando e não se tem confiança nos freios. Ele perguntou: será que essa coisa [o pedal] vai até o chão agora? Nós dissemos, talvez. Mas a equipe fez um ótimo trabalho e conseguiu resolver o problema", disse Brown.

Pouco antes de os freios falharem, Norris estava perseguindo Piastri e havia uma batalha pela vitória pela frente. A questão continuava sendo se a McLaren deixaria os pilotos lutarem entre si, já que em Melbourne Piastri ainda foi instruído a não lutar com Norris.

"É claro que queremos que eles disputem entre si. Eles estavam livres para correr. Lando foi muito rápido", disse Brown, embora ele não tenha certeza se Norris realmente teve a chance de dificultar as coisas para Piastri.

"Alcançar alguém é uma coisa, ultrapassar novamente é outra. Acho que Oscar sempre teve uma resposta. Acho que ele [Norris] poderia se aproximar um pouco mais, mas este foi o fim de semana do Oscar. Ele mereceu a vitória desde a primeira curva".

