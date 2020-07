Sebastian Vettel diz que o SF1000 da Ferrari parece "um carro diferente", apesar de terminar em 16º lugar no segundo treino de Fórmula 1 para o GP da Estíria.

O alemão teve problemas na segunda metade do último final de semana na Áustria, prejudicado por problemas de equilíbrio durante a classificação e a corrida, algo que a Ferrari pretende remediar, ao antecipar parte de seu pacote de atualização da Hungria para a segunda corrida no Red Bull Ring.

Embora Vettel só tenha terminado em 16º no TL2, entre George Russell e Nicholas Latifi, da Williams, ele disse que a sensação no cockpit já era "muito melhor do que na semana passada".

"Se você olhar para a tabela de tempos, eu tive uma volta cancelada e não foi um ótimo dia", disse Vettel.

"Algumas pessoas anteciparam que talvez chova amanhã, e apenas se prepararam para o caso de se classificar no domingo.”

"Do nosso lado, o principal era cuidar da atualização que trouxemos, então, passo a passo, estávamos usando essas atualizações e me parece ser positivo. Ainda precisamos dar uma olhada e encontrar a melhor janela onde o carro é mais feliz.”

"Testamos algumas coisas, o dever de casa de sempre. Tentei muitas coisas no freio e ainda preciso entrar em um ritmo melhor, principalmente após o último fim de semana. Mas acho que já me senti muito melhor hoje."

Vettel foi particularmente sincero a respeito de suas queixas com o carro que consumia muito combustível na corrida, mas disse que deu um passo notável à frente.

"Durante todo o dia foi um carro diferente", disse Vettel. "Não é realmente possível comparar os dois porque havia uma diferença muito grande e, obviamente, agora espero que continue assim."

Com a previsão de chuva para o sábado em Spielberg, as equipes estão preparadas para a possibilidade de a classificação ser adiada para a manhã de domingo, ou utilizar os tempos do TL2 para definir o grid de largada.

Perguntado se ele preferiria uma classificação em piso molhado ou seco, Vettel respondeu: "Provavelmente molhado. Acho que deve aumentar nossas chances. Vamos ver. Se estiver tão molhado que ninguém possa guiar, então é um molhado diferente. Mas se estiver apenas molhado, acho que misturaria as coisas."

