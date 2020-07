Hamilton diz que planeja permanecer na F1 por mais três anos

Lewis Hamilton, de 35 anos de idade, pode conquistar o heptacampeonato mundial de F1 em 2020 e igualar o feito de Michael Schumacher. E se depender da energia que tem atualmente, outras marcas podem cair.

Nesta quinta-feira em Silverstone, Hamilton falou sobre como a pandemia do novo coronavírus impactou sua cabeça e corpo, o deixando faminto para continuar e no mesmo nível.

"Acho que não podemos garantir nada, mas, definitivamente, pretendo ficar aqui. Meu objetivo é absolutamente esse”, disse Hamilton.

"Não se sabe quanto tempo continuarei a competir. A Covid-19 foi negativo em muitos aspectos, mas em outros, me deu muita vida e muita energia para focar em outras coisas. Isso me permitiu descansar e focar em outras coisas. Isso me deu muita energia. Talvez ele tenha me dado uma energia totalmente nova para continuar mais tempo."

"É claro que quero continuar mostrando o nível de desempenho que tenho no momento. Quero fazer isso para sempre. Mas em algum momento minha forma física e mental se enfraquecerá. Não sei quando isso acontecerá, mas acho que não acontecerá nos próximos dois ou três anos. Por isso, continuarei aqui no futuro próximo."

"Sinto que estou mais forte a cada ano. Acredito que você tem o direito de ficar aqui, não apenas porque tenho campeonatos mundiais, mas também em termos de como continuo a me apresentar. Então, meu objetivo é continuar a ter o melhor desempenho possível.”

