Valtteri Bottas disse que ele e Mercedes fizeram alterações no painel de seu carro para o GP da Grã-Bretanha deste fim de semana, em uma tentativa de evitar que ele se distraia com as luzes.

O finlandês fez uma péssima largada na última corrida na Hungria, depois de dizer que ficou distraído por uma luz acesa em seu cockpit. Isso o levou a modificar seu procedimento e entrar no sistema ‘anti-stall’ antes de partir.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre o que a luz o distraiu, Bottas disse que era simplesmente uma luz que acendeu quando não esperava.

"Fizemos uma análise muito boa, desde o início", disse o finlandês. "Eu sempre faço isso, mas agora ainda mais.”

"Foram simplesmente as luzes de aceleração no painel. Então, sim, fizemos alterações para que isso não aconteça novamente e eu não tenha esse tipo de distração, caso contrário isso pode levar a outro erro como esse.”

A luz intermitente não foi o único problema que Bottas enfrentou no início da temporada, pois ele também revelou que outros fatores - como correr com muito combustível na classificação na Hungria ou com a altura errada do carro na Áustria - também funcionaram contra ele.

"Houve um erro de abastecimento que encontramos como parte da análise da semana passada", disse ele. "Um problema com o sistema de abastecimento, por isso foram cerca de dois quilos ou mais na classificação.

Bottas se classificou apenas 0s107 atrás do companheiro de equipe Lewis Hamilton no GP da Hungria.

Falando sobre o problema da Áustria, Bottas disse: "Na altura certa, não me lembro, talvez tenha sido a segunda corrida na Áustria. Estamos falando apenas de alguns milímetros, apenas um erro humano. É isso.”

"Então, novamente, não acho que tenha feito uma diferença enorme, talvez mais no molhado, mas não acho que tenha sido uma coisa ruim."

