Hamilton e Alonso falam sobre aposentadoria de Rossi da MotoGP

Lewis Hamilton ficará "triste" por ver Valentino Rossi abandonar a MotoGP depois do GP de Valência deste fim de semana e chamou o italiano de "uma lenda". O Doutor deve deixar o mundial de motociclismo depois de uma carreira de 26 anos, onde acumulou 115 vitórias - 89 delas na categoria rainha - 199 pódios e sete títulos de primeira classe em 432 corridas.

O piloto da Mercedes 'trocou veículos' com ele em dezembro de 2019. O britânico experimentou a Yamaha MotoGP YZR-M1 de Rossi, enquanto ele pilotou o W08 2017 de Hamilton.

Questionado pelo Motorsport.com sobre as conquistas de Valentino e a carreira na MotoGP antes de sua última corrida, Hamilton disse: "É obviamente triste vê-lo parar, mas acho que sua direção, sua abordagem... tudo o que ele fez foi incrível."

"A paixão que ele teve por tanto tempo se manifestou. É uma lenda - um dos maiores que já fez isso, se não o maior. Então, vai ser triste não estar assistindo as corridas e vê-lo andar com estilo como costuma fazer."

"Acho que é um momento lindo para ele também - porque tem uma família agora que está crescendo ou começando a construir. Estou grato por ter tido o privilégio de compartilhar um dia realmente especial com ele na pista. Sempre me lembrarei disso."

Hamilton falava ao lado do ex-companheiro de McLaren Fernando Alonso na coletiva de imprensa do GP de São Paulo de 2021 em Interlagos neste fim de semana - a corrida renomeada do típico GP do Brasil.

O espanhol também comentou sobre a aposentadoria de Rossi, dizendo que seria "triste ver sua última corrida" e que ele é "uma lenda do esporte".

O piloto da Alpine acrescentou que "lhe deseja o melhor e muitas felicidades no seu novo capítulo na vida".

Em 2019, quando ocorreu a troca Mercedes/Yamaha, antes do que seria o último ano de Vale correndo pela equipe japonesa, Hamilton disse que era "muito legal estar na pista e vê-lo à sua frente na mesma moto".

