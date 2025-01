MotoGP: Ducati apresenta moto de 2025 de Bagnaia e Marc Márquez

Na manhã desta segunda-feira (20), a Ducati apresentou a moto que Francesco Bagnaia e Marc Márquez usarão para disputar a MotoGP em 2025.

O evento especial foi realizado na Itália, na estação de esqui Madonna di Campiglio, revelando qual será a pintura da Ducati GP25. E é claro que a cor predominante foi o vermelho.

O gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, o chefe de equipe Davide Tardozzi e o CEO da fabricante italiana, Claudio Domenicali, estavam todos presentes na apresentação, juntamente com Bagnaia e Márquez.

O lançamento marcou o início de um novo capítulo na carreira do hexacampeão Márquez, que estava associado à Honda desde sua estreia em 2013, mas teve que deixar a fabricante japonesa após 2023 em meio a suas dificuldades competitivas na MotoGP.

Ele se transfere para a equipe de trabalho após uma primeira temporada estelar em uma Desmosedici de um ano na Gresini em 2024, durante a qual obteve três vitórias em corridas e terminou em terceiro no campeonato.

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

O espanhol já havia feito sua primeira aparição pública como piloto de fábrica da Ducati no teste de Barcelona em novembro, mas, naquela ocasião, ele foi visto com um macacão simples e sem marca.

Durante a cerimônia oficial, ele apareceu com o equipamento completo da Ducati pela primeira vez, embora sem nenhum patrocínio pessoal da Red Bull, patrocinadora de longa data, devido a um conflito com o acordo da fabricante italiana com a Monster Energy.

Márquez formará um "time dos sonhos" na Ducati ao lado do bicampeão Bagnaia, que está ansioso para voltar a marcar sua autoridade na MotoGP depois de perder o título de 2024 para o rival da Pramac, Jorge Martin.

Bagnaia construiu uma equipe ao seu redor na Ducati e espera-se que sua rivalidade dentro da equipe com Márquez seja um dos maiores enredos de 2025.

