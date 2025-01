A ambição da Aprilia não poderia ser mais clara este ano. Em 2024, a marca recrutou Jorge Martín, que se tornou campeão mundial, seguido por outro vencedor, Marco Bezzecchi. Ela fortaleceu seu lugar no grid da MotoGP com quatro máquinas de última geração e reformulou sua equipe com um novo diretor técnico, Fabiano Sterlacchini.

Como símbolo máximo do desejo da empresa sediada em Noale de chegar ao topo, ela exibirá o número 1 na motocicleta de Martín em 2025.

"Com uma história como essa, a Aprilia Racing deve ter como objetivo a vitória, ponto final", alertou Massimo Rivola, diretor administrativo da Aprilia Racing, na apresentação da RS-GP25 na quinta-feira. No entanto, Sterlacchini não vê esse objetivo como uma pressão.

"Vemos isso mais como uma grande oportunidade do que como uma grande responsabilidade", disse Sterlacchini. "Depois disso, tendo um piloto como Jorge, você espera vencer, mas no passado vimos pilotos muito, muito talentosos, que ganharam vários títulos e que tiveram um ajuste bastante longo. No que nos diz respeito, esse é o objetivo fundamental no momento".

"Todos os processos de desenvolvimento devem ser considerados em etapas, e o primeiro passo é que todos nós sejamos capazes - os pilotos, nós mesmos e toda a equipe técnica - de identificar os problemas e atingir o potencial máximo do projeto o mais rápido possível".

Rivola está ciente de que Martín e Bezzecchi precisarão de algum tempo para se adaptar, o que pode atrasar sua capacidade de explorar totalmente a Aprilia.

"Gerenciar as expectativas talvez seja um dos problemas que encontraremos, porque estamos comparando dois pilotos que nunca pilotaram essa moto com outros que a pilotam há oito anos e há mais de três anos", enfatizou o executivo.

"Temos que ter muito cuidado porque os últimos dois ou três décimos [são obtidos] com sensações que você só encontra depois de alguns quilômetros. Quanto mais reduzirmos esses tempos, mais poderemos incomodar a todos".

Enorme potencial a ser desbloqueado

Em 2024, os pilotos que estavam familiarizados com a Aprilia não conseguiram travar uma luta duradoura com a Ducati. Maverick Viñales pode ter sido o único piloto a vencer a Desmosedici no evento principal no ano passado, mas só o fez uma vez, em Austin.

O espanhol e seu companheiro de equipe na época, Aleix Espargaró, também acumularam três vitórias em corridas de sprint, mas a fabricante terminou a temporada atrás da KTM no campeonato.

Rivola está ciente da necessidade de melhorar a consistência e fazer com que a moto funcione em uma gama maior de circuitos, mas o italiano está convencido das capacidades de sua tropa.

"Temos que ser melhores no geral", explicou ele ao site oficial da MotoGP no final de 2024. "Às vezes somos muito bons e às vezes estamos quase totalmente perdidos. Precisamos de uma moto mais intermediária".

"Há potencial, não há dúvida sobre isso", enfatizou Rivola quando se reuniu com a mídia novamente esta semana.

"Estamos saindo de uma temporada de 2024 que ficou aquém das expectativas, mas em termos de desempenho absoluto, no espaço de 20 corridas houve uma Aprilia na primeira fila 14 vezes, então a moto é competitiva - e isso também é graças àqueles que a levaram ao limite. Também é verdade que não temos sido os melhores em corridas longas, isso é certo, mas vejo um enorme potencial".

"Gerenciar as expectativas para maximizar o potencial será um dos pontos-chave da temporada, especialmente no início. Ir para Sepang e Tailândia, que não são pistas favoráveis para nós, ao contrário de Barcelona, onde as sensações foram muito boas, talvez seja melhor no sentido de que resolveremos os maiores problemas imediatamente, o que nos permitirá concentrar seriamente nisso".

"Isso não vai nos tornar humildes, porque sempre começamos com os pés no chão, mas pelo menos vai nos forçar a diminuir nossas expectativas iniciais. Com um potencial como esse, temos tudo para nos sairmos bem, sim".

Para aumentar esse potencial, a Aprilia tem procurado progredir em todas as áreas neste inverno, para chegar ao nível necessário para receber o atual campeão:

"Demos uma volta de 180° fazendo uma grande mudança porque, além dos pilotos e do Fabiano, também temos novos mecânicos-chefes, funcionários que são novos".

"Eu sempre disse nos últimos anos que continuávamos a nos desenvolver porque tínhamos uma fábrica melhor, e acredito que hoje nossa fábrica é capaz de suportar o impacto de um campeão mundial e de um talento italiano - porque também é uma pressão ter um piloto italiano em uma equipe como a nossa. Se algum dia falharmos, a culpa será nossa, de mais ninguém. Portanto, melhor ainda se tivermos essas responsabilidades, que são realmente uma oportunidade".

É uma espécie de caminho para a perfeição de todo o sistema.

O salto à frente que a Aprilia espera alcançar é complicado pela estabilidade regulatória, que não oferece nenhuma oportunidade real de fazer a diferença. A moto está, portanto, evoluindo em todas as áreas, mas a partir de uma base bem conhecida, e Sterlacchini explicou no final de 2024 que o objetivo também era melhorar os métodos de trabalho nos circuitos.

"A moto claramente não é uma revolução. É uma evolução importante em certas áreas em que havia trabalho a ser feito. Os regulamentos têm se mantido relativamente estáveis nos últimos anos, então é normal que cheguemos a uma espécie de platô na evolução. O normal é que não seja uma revolução. Provavelmente em 2027 veremos uma revolução, isso está claro".

"É um tipo de caminho para alcançar a perfeição de todo o sistema", explicou o técnico. "Isso não significa apenas melhorar a motocicleta, mas também a maneira como levamos os pilotos a terem um bom desempenho no fim de semana".

"Essa é a maneira como interpreto as coisas, mas é como alinhar os planetas. É preciso entender que os planetas são o freio motor, o controle de tração, a maneira como você usa a moto em determinadas curvas, a maneira como você a endireita... É um tipo de processo".

