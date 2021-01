Maior vencedor de GPs da história da Fórmula 1 e heptacampeão da categoria máxima do automobilismo mundial, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, exaltou seu companheiro finlandês Valtteri Bottas, com quem corre desde 2017.

Hamilton elogiou a força mental de Bottas, mas alertou que "não é fácil ser meu companheiro". As declarações foram dadas em entrevista ao site oficial da F1, na qual o heptacampeão analisou o finlandês.

"Quando eu digo que as pessoas precisam respeitar o Valtteri, é preciso lembrar contra quem ele está competindo. Não é muito fácil ser meu companheiro", ponderou o piloto britânico, na Mercedes desde 2013.

"Mas ele vem a cada fim de semana com a mesma mentalidade, sem chorar, sem reclamar, sem dizer que é algo com o carro. É sempre algo na linha: "Eu preciso melhorar". E eu não conheço nenhum piloto que faça isso. E eu acho que isso é algo que temos em comum, essa mentalidade. Vamos para cada fim de semana com uma nova cabeça. Eu o vejo como um dos pilotos com maior força mental no grid".

"Eu vejo o Valtteri mais forte a cada ano. A imprensa fala do Bottas 2.0 e tudo mais... e a cada ano é possível ver ele melhorar em todas as áreas na tentativa de elevar o sarrafo", seguiu Hamilton.

"Ainda que no último ano a diferença de pontos tenha sido grande, nas classificações, as diferenças foram mínimas. E ao reduzir a distância na classificação, o que ele fez, tornou minha vida mais desafiadora. Naturalmente, foi a consistência que eu tive que fez a diferença".

