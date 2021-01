Em novembro de 1995, Michael Schumacher se mudou da Benetton para a Ferrari. O então bicampeão mundial deixou sua marca em Maranello - e Fiorano - desde o primeiro dia, após completar seu primeiro teste na lendária pista da equipe italiana, um teste em que o atual chefe da equipe, Mattia Binotto, estava presente, como um jovem engenheiro.

“Ainda me lembro do primeiro teste com Michael em Fiorano”, descreveu o italiano no podcast Beyond the Grid sobre o teste que o próprio piloto alemão pediu, para se adaptar à equipe e ao novo carro antes de chegar aos treinamentos oficiais que aconteceriam em Estoril, Portugal.

Mas durante a sessão muitos ajustes tiveram que ser feitos como o assento e o volante para se adaptar a Schumacher, embora não fosse só isso: “Ele não conseguiu fazer a primeira curva do circuito. Ele simplesmente não conseguia fazer isso corretamente."

Schumacher foi mais lento do que os pilotos que haviam feito o teste anteriormente, incluindo Jean Alesi, Gerhard Berger e o de testes, Nicola Larini. "Ainda me lembro que depois desse primeiro teste ele imediatamente pediu a Jean Todt para mudar essa curva, pois ele não queria vê-la."

E a Ferrari ouviu o desejo do novo portador de esperança: "Sim, mudamos a primeira curva porque não era representativa de uma curva que poderia ser encontrada em uma prova do campeonato mundial. Esse era o ponto. Desde então, Fiorano teve um design diferente", explicou o chefe.

Hoje ele não se lembra mais exatamente onde Schumacher teve problemas com aquela curva, "mas ele estava lutando com isso, então mudamos o layout." Em 1996 a pista foi revisada e a curva acentuada no final da saída do pit foi substituída por uma curva rápida e o percurso foi encurtado em 24 metros, para 2.997m.

No entanto, este não foi o único desacordo entre Schumacher e Ferrari no início de seu relacionamento. No teste seguinte, em Estoril, o início da sessão estava marcado para as nove horas, mas os engenheiros da Ferrari chegaram ao circuito por volta das 8h20. Esta situação irritou o alemão que já estava na pista à espera de sua equipe.

“Chegamos à pista por volta das 8h20. Michael já estava lá e estava esperando por nós. Ele olhou para o relógio e perguntou onde estávamos porque tínhamos uma reunião às oito da manhã."

Präsentation 1996 in Fiorano mit Irvine, Larini, di Montezemolo und Schumacher Foto: Motorsport Images

Essa mudança no plano de trabalho era nova para a equipe. Na Ferrari, eles estavam acostumados com o piloto fazendo uma volta de instalação às 9h e então discutir o programa para aquele dia, mas o alemão marcou uma reunião uma hora antes de o motor ser ligado.

"Desde Michael, temos nosso primeiro encontro todos os dias às oito da manhã."

Na reunião subsequente, Schumacher foi informado sobre o programa do dia. Primeiro teve que guiar e avaliar várias configurações com cerca de 50 quilos de combustível, e a última parte é quando os melhores tempos eram buscados.

“Na última hora começaríamos de novo, com menos combustível, com cerca de dez quilos para uma volta de classificação, isso para que no dia seguinte se pudesse ler que Michael Schumacher era o mais rápido com a Ferrari, mas ele nos perguntou por que estávamos fazendo aquilo."

Schumacher discordou dessa abordagem porque, afinal, os testes de pré-temporada eram para aprender algo e não para conseguir a volta mais rápida: "Ele insistiu que ficássemos o dia todo a 50 kg. Sua abordagem foi outra grande mudança para nós."

"E por falar nisso: ele conseguiu o melhor tempo com 50 quilos de combustível."

A partir daquele momento, Binotto descobriu como Schumacher era como piloto: "Um trabalhador esforçado e um líder, um piloto forte e rápido. Ele nos ensinou como fazer o trabalho."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Todt fala sobre o estado de saúde de Michael Schumacher; conheça a verdade por trás do caso

PODCAST: Vettel, Alonso, Schumacher, eventos e mais: o que esperar da F1 em 2021?