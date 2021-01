Ex-piloto da Fórmula 1 e hoje comentarista da categoria máxima do automobilismo mundial, o britânico Martin Brundle afirmou que seu compatriota Lewis Hamilton, da Mercedes, não teve rival na F1 desde a aposentadoria de Nico Rosberg, no fim de 2016.

Naquele ano, o alemão conseguiu superar Hamilton e ficou com o título, após perder dois campeonatos para o companheiro. O último embate entre a então dupla da Mercedes marcou o ápice da rivalidade entre os pilotos. Não à toa, Rosberg se aposentou logo após ser campeão.

E, na visão, de Brundle, Hamilton não foi 'confrontado' desde então. "Para mim, Lewis não teve um verdadeiro rival desde que Rosberg se aposentou", afirmou o comentarista da Sky Sports. O britânico disputou 158 GPs da F1 entre 1984 e 1996 e é analista da categoria desde 1997.

"Verstappen nunca teve a maquinaria (necessária)". Não houve realmente um combo (de equipe e piloto) para desafiar Lewis. Nem em sua própria equipe, nem em nenhuma outra, ninguém teve todas as estrelas alinhadas", seguiu Brundle.

Desde 2017, Hamilton tem Valtteri Bottas como companheiro. O finlandês foi vice-campeão nas últimas duas temporadas, mas não bateu de frente com o parceiro. Já o alemão Sebastian Vettel tentou o título com a Ferrari nos dois anos imediatamente posteriores à conquista do compatriota Rosberg, mas parou em erros individuais e entrou em má fase, de modo que foi dispensado da escuderia italiana e correrá pela Aston Martin em 2021.

De todo modo, Brundle ressalta que é preciso reconhecer o mérito de Hamilton. "Seu ritmo de trabalho também é incrível e isso é algo que se ouve em todo o paddock. Além de sua motivação. Quando se tem todo esse êxito, dinheiro e uma galeria de troféus como a dele, manter a motivação é super impressionante", ponderou o comentarista, fazendo menção à busca do compatriota por vitórias, títulos e recordes.

Brundle inclusive citou o alemão Michael Schumacher, heptacampeão da F1, para fazer uma 'comparação'. "Michael já tinha 40 anos quando voltou da aposentadoria e começou a cometer muitos erros. A maioria de nós comete", lembrou o analista.

"Você começa a ter acidentes e no final nem sabe por quê. É o que parece que acontece com Sebastian (Vettel) agora mesmo. Mas Lewis não chegou nesse ponto e ninguém tem sido seu rival", cravou Brundle, exaltando a consistência do compatriota.

O comentarista ainda falou sobre os números que o heptacampeão ainda pode alcançar. "Creio que 10 campeonatos e talvez 150 vitórias, é totalmente factível", palpitou Brundle. Hamilton, porém, ainda não renovou com a Mercedes para 2021.

Max revela RECUSA a oferta da Mercedes em 2014; veja mais detalhes da negociação

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Motorsport.com debate a expectativa para a temporada 2021 da F1; ouça

Your browser does not support the audio element.

.