Nyck de Vries se tornou o nome do momento na Fórmula 1 desde sua impressionante estreia no GP da Itália antes da pausa de duas semanas da categoria. Em decorrência, muito dificilmente o holandês ficará de fora do grid no próximo ano, contudo, a presença dele na categoria poderia ter acontecido bem antes se dependesse do pai do multicampeão Lewis Hamilton.

O piloto reserva da Mercedes, e campeão na Fórmula E, deixou ótima impressão ao conseguir um nono lugar em Monza e dois pontos para a Williams. O talento do holandês foi reconhecido por diversos outros pilotos como o campeão mundial Max Verstappen e George Russell.

Lewis Hamilton visitou o passado e lembrou do esforço que seu pai fez para ajudar de Vries a entrar no grid da categoria mais desejada do automobilismo. Na época, o holandês também estava ligado à equipe de Woking - e seu projeto de jovens pilotos - antes de se tornar parte do esquadrão da Mercedes.

"Nyck é um piloto muito talentoso, eu o conheço desde muito jovem. Quando eu estava na McLaren, meu pai tentou ajudá-lo a chegar na F1. No momento, ele é muito importante para nossa equipe, ele é muito positivo e trabalha duro no simulador. Estou feliz por ele ter recebido essa oportunidade, ele merece estar no grid", comentou Hamilton ao Racing News 365.

De Vries está na lista de, pelo menos, três equipes com grandes chances de assumir um assento em 2023: Alpine, Williams e AlphaTauri - tendo confirmado recentemente conversas com os três times, mas ainda sem definição do que vai acontecer no futuro próximo.

