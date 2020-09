Se Lewis Hamilton esperava mais um bom dia no GP da Rússia de Fórmula 1, a situação foi muito diferente. O hexacampeão acabou tomando duas punições de cinco segundos e mais dois pontos na superlicença, ficando muito próximo de tomar uma suspensão de uma corrida.

O piloto foi punido por fazer um teste de largada fora do local indicado pela direção de prova e a investigação, iniciada antes mesmo do apagar das luzes, teve o seu resultado antes da primeira parada. Com isso, Hamilton teve que pagar os dez segundos nos boxes o que, junto com a estratégia de sair com pneus macios, comprometeu sua prova.

Hamilton começou agradecendo a presença dos fãs em Sochi, mas acabou admitindo a frustração com o dia.

"Primeiro, gostaria de agradecer aos fãs que vieram neste fim de semana", disse. "Não foi o melhor dia, mas é o que é".

O hexacampeão foi perguntado sobre a razão para fazer o teste de largada no local inapropriado, mas ele evitou ir muito em cima disso.

"Não importa. Agora já foi. Aceito os pontos que conquistei e agora preciso seguir em frente".

Perguntado se ele considera sua prova uma ótima corrida de recuperação, ele discordou.

"Particularmente não acho isso. Não fiz muita coisa, só mantive minha posição. Parabéns ao Valtteri".

Neste momento, Hamilton tem dez pontos na sua licença. Os dois mais recentes são os de hoje, em Sochi, pelo teste de largada em lugar inapropriado. Antes disso, ele havia tomado mais dois pela parada no GP da Itália quando o pit lane estava fechado devido ao abandono de Magnussen.

Antes disso, ele havia acumulado quatro em questão de horas durante o GP da Áustria, sendo dois pela punição do treino classificatório e mais dois pelo choque com Albon. Os últimos dois vêm do ano passado e também envolvem Albon, pela batida no GP do Brasil.

Os pontos são válidos por um ano e, no momento, ele não perde nenhum até depois do GP da Turquia, quando os dois pontos de Interlagos perdem a validade.

