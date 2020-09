Depois de vencer o GP da Rússia de Fórmula 1 deste domingo, Valtteri Bottas revelou ter passado um pequeno 'sufoco' na largada em Sochi. Segundo o finlandês, uma abelha "enorme" bateu em seu visor e prejudicou sua visão nas primeiras curvas da prova.

O finlandês herdou a primeira posição na volta 17 da corrida, quando Lewis Hamilton precisou parar para a troca de pneus e para pagar a punição de 10s por ter treinado largadas em local proibido antes da corrida. Mas Bottas revelou que já havia tentado ultrapassar o companheiro de equipe logo na largada.

"Sim, obviamente tentei. Eu sabia que a largada seria a primeira oportunidade. Na verdade, fui um pouco comprometido porque uma abelha enorme ou algo atingiu meu visor quando eu estava freando, então não pude realmente ver quando deveria frear", revelou o finlandês. Então é por isso que freei tarde".

Pneus foram vantagem

Hamilton precisou parar mais cedo para trocar os pneus macios Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O piloto da Mercedes explicou ainda que manteve a frieza para superar Hamilton, já que sabia que levava vantagem por ter largado de pneus médios ante os macios do companheiro, que durariam menos e lhe dariam a chance de assumir a ponta.

"Eu sabia que ia ser uma longa corrida, apesar da largada, e com os pneus médios que eu tinha, havia oportunidades, mas obviamente Lewis teve penalidades. Então, sim, uma vez que eu estava com a pista livre, senti que o ritmo era incrível e eu realmente podia controlar tudo".

Max Verstappen foi o único além de Bottas a largar de pneus médios entre os ponteiros, o que poderia ser uma ameaça ao vice-líder do campeonato, mas o finlandês afirma que não se preocupou nem quando a Red Bull adiantou a parada do rival.

"Não fiquei preocupado em nenhum momento porque olhando para o ritmo de hoje eu sabia quantas oportunidades haveria. Nunca desista. Foi um bom dia".

Questionado se está confiante para a próxima corrida, na Alemanha, Bottas demonstrou otimismo: "Com certeza foi bom conseguir uma vitória de novo, já fazia um tempo. E sim, definitivamente preciso tentar manter o ímpeto, consegui pressionar novamente e consegui bons pontos contra Lewis", celebrou.

"Ainda faltam algumas corridas e nunca se sabe, vou continuar a pressionar e não vou desistir. Vamos ver como isso acaba", finalizou.

