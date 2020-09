O GP da Rússia foi longe de ser o que Lewis Hamilton esperava. Além de não ter conquistado sua 91ª vitória na Fórmula 1, o piloto da Mercedes ainda recebeu 10 segundos de punição por fazer um teste de largada em local inapropriado. E a segunda punição pelo ato deixa o britânico em uma situação delicada.

Hamilton recebeu mais dois pontos em sua superlicença e agora acumula 10 no total, ficando muito próximo de atingir o limite de 12, o que causaria uma suspensão por uma corrida.

O regulamento da FIA diz que os pilotos não podem acumular mais de 12 pontos oriundos de punições de diversos tipos ao longo de um ano. Quando atingem esse número, são suspensos por uma prova. Cada ponto é válido por doze meses.

Neste momento, Hamilton tem dez pontos na sua licença. Os dois mais recentes são os de hoje, em Sochi, pelo teste de largada em lugar inapropriado. Antes disso, ele havia tomado mais dois pela parada no GP da Itália quando o pit lane estava fechado devido ao abandono de Magnussen.

Antes disso, ele havia acumulado quatro em questão de horas durante o GP da Áustria, sendo dois pela punição do treino classificatório e mais dois pelo choque com Albon. Os últimos dois vêm do ano passado e também envolvem Albon, pela batida no GP do Brasil.

Os pontos são válidos por um ano e, no momento, ele não perde nenhum até depois do GP da Turquia, quando os dois pontos de Interlagos perdem a validade.

Após Hamilton, Albon é o piloto com mais pontos, acumulando cinco. Após ele, Daniil Kvyat tem quatro enquanto Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen e George Russell têm três cada. Max Verstappen tem dois.

A última vez que um piloto foi suspenso na F1 foi em 2012, mas ainda antes da introdução dos pontos em 2014. Na ocasião, Romain Grosjean ficou de fora do GP da Itália após um acidente na largada da etapa da Bélgica.

