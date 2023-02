Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes voltará a usar uma pintura totalmente preta na Fórmula 1 nesta temporada como parte de um exercício extremo de economia de peso. Mas esta não é a primeira vez que a fabricante alemã teve que retirar a pintura para o mesmo propósito durante sua rica história na categoria, como revela um olhar mais atento à história de origem das 'Flechas de Prata'.

A principal razão para abandonar o esquema prata é uma economia na balança. Embora a FIA tenha descartado um corte proposto de 2kg para o limite mínimo de peso do carro para 2023, as equipes ainda estão longe de atingir confortavelmente o limite de 798kg. Como resultado, o departamento comercial e de marketing de cada equipe perdeu força para criatividade. Esqueça um esquema que se destaque ousadamente na TV para apaziguar os patrocinadores.

Como tal, a Mercedes abandonou seu sinônimo prata e agora voltou à paleta preta que adornou seus carros durante as temporadas de 2020 e 2021. Dê uma olhada e, embora as superfícies acima do halo e ao redor do santantônio sejam de fato pintadas ou envelopadas, ao redor dos sidepods há fibra de carbono exposta.

Felizmente, no entanto, a redução drástica de peso reproduz perfeitamente uma fatia dos 90 anos da própria história de corridas da Mercedes. De acordo com o material oficial do W14, “a equipe se inspirou na criação lendária dos Silver Arrows originais” para remover a pintura.

Jochen Mass, W25 Photo by: Mercedes AMG

Aparentemente, os arquivos dizem que a Mercedes revelou seu novo W25 para Adolf Hitler em janeiro de 1934, com a pintura em branco, a cor nacional de corridas da Alemanha. Mas, para a estreia competitiva do carro em Nurburgring em junho, os três W25 ultrapassaram o recém-introduzido limite de peso máximo de 750 kg em 1.000 gramas. Isso quase certamente levou o reverenciado chefe da equipe Alfred Neubauer e o piloto Manfred von Brauchitsch a elaborar um plano para remover a tinta à base de chumbo em um esforço para ficar abaixo do limite. Quando von Brauchitsch provou ser vitorioso, o apelido de 'Flecha de Prata' nasceu - assim diz a história, de qualquer maneira.

No entanto, tomar esse conto como verdade é um toque revisionista demais. Para começar, dois meses depois que o W25, então branco, foi apresentado ao governo nazista, mas, crucialmente, três meses antes de sua estreia em Eifel, a Auto Union retirou as tampas de seu Tipo A. Tecnicamente, a máquina era mais notável por seu V16 de 4,4 litros colocado atrás do piloto em uma configuração de motor central. Mas também funcionou com alumínio exposto para dar um acabamento prateado primeiro.

Há mais motivos para cautela sobre a história de origem do ‘Silver Arrow’. O termo apareceu pela primeira vez no livro de memórias de Neubauer, de 1958, 'Speed Was My Life'. Antes de ser publicado, há pouco registro público do processo de retirada da tinta. Além disso, muitos acreditam que Neubauer ocasionalmente ficava muito feliz em embelezar sua autobiografia com uma boa piada.

Além disso, embora fosse uma boa prática para os W25s cumprir os novos regulamentos de peso para 1934, concebidos para proibir motores maiores que causavam um aumento alarmante das velocidades, o limite de peso de 750 kg não foi imposto para Nurburgring.

Philippe Casse, Auto Union Type A 1934 Photo by: Dave Dyer

Mas talvez a base mais famosa para o apelido informal da Mercedes já estivesse dois anos desatualizada, e há uma boa razão pela qual von Brauchitsch foi tão central para a remoção da tinta em 1934, pois ele tinha uma clara fonte de inspiração. Antes do advento do financiamento governamental da Auto Union e da Mercedes, a Alemanha estava com falta de equipes de corrida de fábrica. Como tal, von Brauchitsch pegou o Mercedes SSKL (Super Sport Short Light) de seu primo Hans von Zimmermann e se juntou a Neubauer. Com o dinheiro deste último, eles desenvolveram uma carroceria simplificada para garantir que o carro originalmente projetado em 1927 pudesse permanecer competitivo.

Os carros Mercedes contemporâneos eram conhecidos como 'Elefantes Brancos' devido à cor nacional de corrida e seu tamanho para acomodar um motor superalimentado de 7000 cc de seis cilindros. Mas para o SSKL remodelado guiado por von Brauchitsch, por seu corpo volumoso, mas suave, foi rotulado como 'pepino'. Um espectador, não era. Mas com uma velocidade máxima em AVUS de 230 km/h, foi pelo menos eficaz ao vencer a competição de 1932 ao ultrapassar o Alfa Romeo branco de Rudolf Caracciola na última volta.

Alegadamente, devido ao tempo crítico de construção do SSKL, não havia capacidade para pintar o carro para ficar pronto para a corrida. Como tal, competiu em sua prata ‘nua’. Portanto, durante a primeira corrida a ter uma transmissão de rádio, uma criação do automobilismo da Mercedes foi chamada de ‘Flecha de Prata’ pelo que é amplamente aceito como a primeira vez.

Cerca de nove décadas depois, é o peso, e não a correria da pré-temporada, que fez com que o W14 funcionasse sem pintura.

A Mercedes também afirma que o W14 se veste de preto para “ecoar o Sauber C12 de 1993”. Embora abrigasse um V10 de 3,5 litros construído pela Ilmor, a tampa do motor exibia o adesivo 'Concept by Mercedes' em homenagem à parceria estendida entre a Mercedes e a Sauber, que estava tendo sucesso nos carros esportivos do Grupo C. O fato de o carro de 2023 retornar ao preto 30 anos depois é uma feliz 'coincidência adaptada'.

J J Letho Sauber Mercedes C12. Photo by: Motorsport Images

