Lewis Hamilton venceu o GP México, mas Valtteri Bottas foi o terceiro e conseguiu adiar a decisão do título. No entanto, para garantir o título nos Estados Unidos, Hamilton não dependerá dos resultados do finlandês.

A dupla Hamilton - Bottas garantiu o título mundial de construtores de 2019 para a Mercedes, ao somar 41 pontos no Japão, o sexto consecutivo da equipe, que igualou o recorde da dinastia Ferrari - Schumacher.

Cenário favorável.

Neste momento, Hamilton leva 74 pontos de vantagem sobre Bottas na classificação. Para ser campeão nos Estados Unidos, o britânico precisa terminar o fim de semana com 52 pontos a mais do que o companheiro.

Com isso, o pentacampeão pode terminar a corrida (bem) atrás do finlandês. Hamilton pode perder 22 pontos em relação a Bottas. Já o finlandês, precisa vencer a corrida e torcer para que Hamilton chegue no máximo em nono para conseguir empurrar a decisão para o GP do Brasil.

Se Bottas terminar em: Hamilton precisa chegar em: 1º 8º 2º não pontuar 3º Não pontuar

O ponto extra pela volta mais rápida da corrida não fará diferença no Texas, pois Bottas faria no máximo 26 pontos. Com os quatro pontos do oitavo lugar, Hamilton ficaria 52 à frente, que é o máximo que o finlandês poderia alcançar, mas como o britânico tem mais vitórias, o título estaria garantido.

Hamilton segue perseguição ao recorde de Schumacher

O piloto britânico alcançou a marca de 83 vitórias na F1 com o triunfo no GP do México. A cada etapa do campeonato, o que parecia impossível ganha corpo: a quebra do recorde de Michael Schumacher. Faltam nove vitórias para Hamilton passar o alemão. Veja galeria exclusiva do Motorsport.com que mostra quem destronou quem ao longo dos anos: