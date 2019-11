Lewis Hamilton admitiu que a vitória no GP do México havia sido uma "luta", graças aos danos no assoalho sofridos na primeira volta da corrida.

O piloto da Mercedes fez uma longa e impressionante passagem com pneus duros para conquistar a vitória sobre a favorita Ferrari, depois de se recuperar de toques na primeira volta.

Hamilton foi 'encurralado' por Sebastian Vettel antes da primeira curva e em seguida disputou posição com Max Verstappen, antes da curva 2.

Quando terminou a batalha com o holandês, ele ainda brigou com Carlos Sainz, antes de finalmente se recuperar e brigar à frente.

Mas depois da corrida, Hamilton se certificou de inspecionar o lado direito de seu assoalho, que tinha um grande buraco (visto na foto acima) como resultado dos incidentes da primeira volta, e ele admitiu que as coisas estavam longe de estarem fáceis.

"Viemos aqui pensando que estávamos atrás, sabendo que seria uma corrida difícil para nós, mas conseguimos", disse Hamilton.

"Tivemos um pouco de danos no carro, então a prova foi um pouco complicada. Eu tive que manter o foco. O segundo stint parecia uma eternidade, mas estou muito grato por hoje."

A vitória de Hamilton foi facilitada pela conquista da posição na pista depois de uma parada mais cedo do que o líder, Vettel.

E embora a expectativa fosse que os pneus de Hamilton se desgastassem, ele manteve o bom ritmo, com Vettel admitindo que a Ferrari talvez pudesse ter feito um trabalho melhor na estratégia.

"Acho que Lewis estava navegando a maior parte do segundo período até o ponto em que o pelotão estava chegando e acho que ele já tinha pneus suficientes", disse Vettel.

"Estou feliz porque acho que foi uma boa corrida. Mas acho que aqui ou ali talvez com a estratégia poderíamos ter sido um pouco mais afiados".

Embora Hamilton tenha conquistado a vitória, o terceiro lugar de Valtteri Bottas significou que o britânico não conquistou o título no domingo.

Hamilton, que precisa de apenas mais quatro pontos, parecia longe de estar desapontado por não ter garantido o campeonato.

"Eu não me importo", disse ele. "Adoro correr e faço uma corrida de cada vez. Esta é uma prova que eu queria vencer há algum tempo e sempre foi um pouco complicado para nós, por isso estou incrivelmente honrado com a oportunidade de hoje.”

Veja como terminou o GP do México de F1